Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, μια ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταφέρει να εξιχνιάσουν σχετικές υποθέσεις στις εξής περιφέρειες:

Αττική

Εύβοια

Κορινθία

Φθιώτιδα

Θεσσαλία

Τέσσερις συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μεγάλης επιχείρησης έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερα (4) άτομα.

Πηγή: skai.gr

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