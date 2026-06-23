«Κυβερνητική ρελάνς» με τον νόμο Κατσέλη

Σε «ρελάνς» σε ό,τι αφορά τον νόμο Κατσέλη προχώρησε αιφνιδιαστικά, τουλάχιστον για τους περισσότερους, η κυβέρνηση μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και δεν είναι μόνο ότι το ΥΠΕΘΟ εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά με τη ρύθμισή του απαντά και σε μια σειρά από «γκρίζες ζώνες», που μόνο σύγχυση και περαιτέρω (δικαστικά) προβλήματα θα προκαλούσαν μεταξύ των τραπεζών, των δανειοληπτών και των servicers. Αν και για τις «κακές γλώσσες» η ρύθμιση έφερε «άρωμα εκλογών», η αλήθεια είναι ότι είναι ότι καθαρίζει έγκαιρα και οριστικά το τοπίο στην αγορά.

Αθήνα - Τελ Αβίβ συμμαχία (με ισραηλινή κυβερνητική «βούλα»)

Μπορεί η απαγόρευση εισόδου ομάδας Ελλήνων ακτιβιστών στη Δυτική Όχθη και η απέλασή τους να προκάλεσε μια «εστία τριβής» μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ, ωστόσο η επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα στο Ισραήλ επιβεβαίωσε τα γερά θεμέλια στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Έλληνας αντιναύαρχος συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Ισραηλινού Ναυτικού, Αντιναύαρχο Εγιάλ Χαρέλ για μια σειρά συζητήσεων υψηλού επιπέδου με επίκεντρο την περιφερειακή ασφάλεια, τις θαλάσσιες προκλήσεις και τη μελλοντική αμυντική συνεργασία.

Σύμφωνα με την Αθήνα, ο Έλληνας αρχηγός του ναυτικού έγινε επίσημα δεκτός στη βάση του Ισραηλινού Ναυτικού στη Χάιφα με τιμητική φρουρά, πριν περιηγηθεί σε βασικά επιχειρησιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών σκαφών, υποβρυχίων και της επίλεκτης ναυτικής δύναμης κομάντο Shayetet 13 στο Ατλίτ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο διοικητές πραγματοποίησαν αεροπορική περιοδεία στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο Αντιναύαρχος Χαρέλl περιέγραψε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η ελληνική αντιπροσωπεία έλαβε επίσης λεπτομερείς ενημερώσεις σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, το τρέχον στρατηγικό και στρατιωτικό περιβάλλον πληροφοριών και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης δυνάμεων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν την αυξανόμενη σημασία της ναυτικής συνεργασίας εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια στη θάλασσα και την περιφερειακή σταθερότητα, ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο στην περίοδο που διανύουμε.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του συντονισμού και στην ανάπτυξη κοινών απαντήσεων στις αναδυόμενες απειλές που επηρεάζουν την περιοχή.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ από την πλευρά τους εστίασαν στη συμφωνία των δύο αρχηγών για την επέκταση της συνεργασίας τους και τη δημιουργία νέων, πρωτοποριακών κοινών μηχανισμών στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η επίσκεψη αντικατοπτρίζει το βάθος της σχέσης ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, και την κοινή δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Απέναντι στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Άγκυρας, το Ισραήλ ενισχύει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα και την Κύπρο» ήταν το μήνυμα στο X του Ισραηλινού υπουργού Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι, καταδεικνύοντας τη θερμή στήριξη του Τελ Αβίβ στην ενίσχυση του «τριγώνου» Αθήνας-Λευκωσίας-Τελ Αβίβ.

Άδωνις και Στέφανος σε mood… πολιτικής συνύπαρξης

Κι από τα αγγλοσαξονικά στα δικά μας. Αρκετοί περίμεναν ότι η χθεσινοβραδινή διαδικτυακή συζήτηση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Στέφανο Κασσελάκη θα εξελισσόταν σε ένα ακόμη πολιτικό μπρα ντε φερ.

Τελικά, όσοι συντονίστηκαν - αντί να δουν Μουντιάλ - είδαν κάτι διαφορετικό: έναν υπουργό της ΝΔ και έναν αρχηγό κόμματος να συζητούν επί σχεδόν δύο ώρες για το ΕΣΥ, την πολιτική επικαιρότητα, ακόμη και τον... Αλέξη Τσίπρα, σε κλίμα που θύμιζε περισσότερο πολιτικό podcast παρά κομματική αντιπαράθεση.

Ο υπουργός Υγείας δεν έχασε βέβαια την ευκαιρία για τις γνωστές ατάκες του. Όταν άκουσε τον Στέφανο Κασσελάκη να αναπτύσσει τις θέσεις του για την Υγεία, του είπε ότι πολλές από αυτές είτε εφαρμόζονται ήδη είτε βρίσκονται στον σχεδιασμό του υπουργείου και τον καλωσόρισε -έστω αστειευόμενος- στη... Νέα Δημοκρατία. «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις», σχολίασε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» δεν απέφυγε τις αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και την επεισοδιακή αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος. Εκεί ο Άδωνις Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι και του πέταξε την ατάκα που συζητήθηκε περισσότερο στα πολιτικά πηγαδάκια της βραδιάς: «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σάς την είχε στημένη από την αρχή;». Ο Κασσελάκης απάντησε χωρίς περιστροφές ότι το κατάλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση στάθηκαν πάντως σε κάτι ακόμη: παρά τις εμφανείς πολιτικές διαφορές, οι δύο συνομιλητές διατήρησαν έναν τόνο αμοιβαίου σεβασμού και αρκετές φορές έδειξαν να συμφωνούν σε περισσότερα απ’ όσα θα περίμενε κανείς. Γεγονός που οδήγησε αρκετούς να σχολιάζουν χαριτολογώντας πως, αν κάποιος έβλεπε μόνο αποσπάσματα της συζήτησης χωρίς τίτλους και κομματικές ταμπέλες, ίσως δυσκολευόταν να μαντέψει ποιος ανήκει σε ποιον πολιτικό χώρο.

Μην το κάνεις όπως ο Στάρμερ

Και από «τα δικά μας» μια βόλτα στο Λονδίνο... Όλοι θυμόμαστε λίγο-πολύ τη βρετανική ταινία (επίκαιρη λόγω Μουντιάλ) «Κάντο όπως ο Μπέκαμ» με τον Άγγλο σταρ του ποδοσφαίρου να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για μια έφηβη Ινδή.

Τη Δευτέρα η δραματική (κάποιοι Αγγλοσάξονες θα έλεγαν ιλαροτραγική) ταινία «Μην το κάνεις όπως ο Στάρμερ» έλαβε τέλος, αν και μάλλον θα πρέπει να μιλούσαμε για… σίριαλ δύο σεζόν.

Γιατί στη σχεδόν διετή θητεία του ο Σερ Στάρμερ αποτελεί παράδειγμα ηγεσίας προς αποφυγή, ακολουθώντας ομολογουμένως τα αποτυχημένα παραδείγματα των προκατόχων του.

Γιατί επέδειξε χαρακτηριστική αβουλία στο μεταναστευτικό, με συνέπεια να βάλλεται από δεξιά και αριστερά.

Γιατί στην προσπάθειά του να μην έχει την τύχη των προκατόχων του, απέφυγε τις βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές σε κρίσιμα ζητήματα και κατηγορήθηκε για ατολμία.

Γιατί, την ίδια στιγμή, δεν απέφυγε καθόλου να περικόψει το επίδομα θέρμανσης για εκατομμύρια συνταξιούχους.

Γιατί ενεπλάκη σε σκάνδαλα με αποκορύφωμα τον διορισμό του λόρδου Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ, παρότι εμπλεκόταν στο σκάνδαλο Έπστιν.

Γιατί άφησε «γυμνές» τις άλλοτε κραταιές βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, και η εξωτερική του πολιτική ήταν αλλοπρόσαλλη, με ελάχιστες «σταθερές πυξίδες» όπως το ουκρανικό.

Συμπερασματικά, «μην το κάνεις όπως ο Στάρμερ» είτε είσαι Άγγλος, είτε είσαι Γάλλος, είτε Πορτογάλος. Να περάσει ο επόμενος ή «next» όπως λένε στο γραφικό Λονδίνο…

Πηγή: skai.gr

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