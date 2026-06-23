Δολοφονία Σταυρούλας: Εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία για τον 43χρονο

Εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία για τον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο ίδιος πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σημειώνεται πως περισσότερες λεπτομέρειες για την εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, έδωσαν τα στελέχη της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε χθες το πρωί.

Ο αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούσης, συνεχάρη τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, καθώς και τον διοικητή και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και σημείωσε: «Με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υπομονή, εξιχνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία, όπως τελικά αποδείχθηκε, αποτελούσε εγκληματική πράξη. Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα».

Ο αστυνομικός διευθυντής Κρήτης τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές: «Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένας δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Οι πολίτες των Χανίων και όλης της Κρήτης, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή το αποδεικνύει έμπρακτα, και θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας της 45χρονης, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην αστυνομία στις 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί ήδη από τις 30 Μαΐου.

Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου δέκα ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανεύρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Η επιχείρηση

Παρά ταύτα, όπως ανακοινώθηκε από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με μοναδικό στόχο τη διακρίβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της.

Οι αντιφάσεις και το καθοριστικό σημείο της έρευνας

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί στην περιοχή προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Οι κηλίδες αίματος

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Η ομολογία

Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σορό της παθούσας, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων, και έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξιχνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης, μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και επιμονή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο. Η οργανωμένη αστυνομική έρευνα, η αξιοποίηση της επιστήμης και η συνεργασία εξειδικευμένων υπηρεσιών οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξανόλοι οι συνάδελφοι τόσο εδώ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όσο και στις Υπηρεσίες με τις οποίες αναπτύξαμε συνεργασία, καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις, να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη ενώπιον της Δικαιοσύνης», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην παρουσίαση της υπόθεσης στα Χανιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.