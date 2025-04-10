Οι πωλήσεις της BMW AG στην Κίνα έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός με τους τοπικούς κατασκευαστές συνέχισε να διαβρώνει το μερίδιό της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η πτώση 17% στις 155.195 παραδόσεις στην Κίνα μείωσε τις παγκόσμιες πωλήσεις κατά 1,4%, δήλωσε την Πέμπτη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα πωλήσεων πρώτου τριμήνου της BMW στην Κίνα από το 2020.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η BMW αγωνίζεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις στην Κίνα, όπου οι τοπικές μάρκες με επικεφαλής την BYD Co. κυριαρχούν και ασκούν πίεση στις τιμές. Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz Group AG μειώθηκαν κατά 10% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι παραδόσεις της Volkswagen AG μειώθηκαν κατά 7,1%.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων πρόσφεραν ανάσα στην BMW, σημειώνοντας άνοδο 32% σε σχέση με πέρυσι, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις EV να αυξάνονται κατά 64%. Οι συνολικές πωλήσεις στις ΗΠΑ βελτιώθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι πελάτες στην Ευρώπη αγόρασαν 6,2% περισσότερα οχήματα του ομίλου BMW από πέρυσι.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς 25% στα εισαγόμενα οχήματα, μια εισφορά που θα δυσκολέψει την BMW να διατηρήσει τα κέρδη της.

Οι μετοχές της BMW σημείωσαν άνοδο περίπου 5% στις 11:35 π.μ. στη Φρανκφούρτη, καθώς τα παγκόσμια χρηματιστήρια κέρδισαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αναστολή 90 ηγμερών για τους επιπλέον δασμούς. Η μετοχή υποχώρησαν περίπου 38% τον περασμένο χρόνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.