Οι πωλήσεις της BMW μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο λόγω της βαθύτερης ύφεσης στην Κίνα

Η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα έφτασε το 17% μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 2025 - Επικρατούν οι κινεζικές μάρκες, με πρώτη την BYD

BMW

Οι πωλήσεις της BMW AG στην Κίνα έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός με τους τοπικούς κατασκευαστές συνέχισε να διαβρώνει το μερίδιό της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η πτώση 17% στις 155.195 παραδόσεις στην Κίνα μείωσε τις παγκόσμιες πωλήσεις κατά 1,4%, δήλωσε την Πέμπτη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα πωλήσεων πρώτου τριμήνου της BMW στην Κίνα από το 2020.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η BMW αγωνίζεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις στην Κίνα, όπου οι τοπικές μάρκες με επικεφαλής την BYD Co. κυριαρχούν και ασκούν πίεση στις τιμές. Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz Group AG μειώθηκαν κατά 10% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι παραδόσεις της Volkswagen AG μειώθηκαν κατά 7,1%.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων πρόσφεραν ανάσα στην BMW, σημειώνοντας άνοδο 32% σε σχέση με πέρυσι, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις EV να αυξάνονται κατά 64%. Οι συνολικές πωλήσεις στις ΗΠΑ βελτιώθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι πελάτες στην Ευρώπη αγόρασαν 6,2% περισσότερα οχήματα του ομίλου BMW από πέρυσι.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς 25% στα εισαγόμενα οχήματα, μια εισφορά που θα δυσκολέψει την BMW να διατηρήσει τα κέρδη της.

Οι μετοχές της BMW σημείωσαν άνοδο περίπου 5% στις 11:35 π.μ. στη Φρανκφούρτη, καθώς τα παγκόσμια χρηματιστήρια κέρδισαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αναστολή 90 ηγμερών για τους επιπλέον δασμούς. Η μετοχή υποχώρησαν περίπου 38% τον περασμένο χρόνο.

