Γ. Γεωργόπουλος (Τρ. Πειραιώς): Χρησιμοποιούμε τη νέα τεχνολογία υπέρ των εργαζόμενων μας

Στην Πειραιώς αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουμε στη δημιουργία ενός «τεχνολογικού πυρήνα γνώσης» σε κάθε μας συνάδελφο, με σκοπό την επαύξηση των δυνατοτήτων όλων των εργαζόμενων, τόνισε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Executive General Manager, Chief Human Resources & Group Change Officer της Τράπεζας Πειραιώς στο Delphi Forum. Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα Transforming Employee Experience in Financial Markets, ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε ότι για την Τράπεζα είναι σαφές ότι καθιστώντας την τεχνολογία ανθρωποκεντρική, διασφαλίζουμε ταυτόχρονα και την πελατοκεντρικότητα, που είναι και ο απώτερος στόχος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών είναι ένα ταξίδι που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες με απτή απόδειξη τη μεταφορά σχεδόν όλων των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια, σημείωσε. Το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει επανέλθει με ένταση στη δημόσια σφαίρα, οφείλεται στο διπλό σοκ που έχει προκαλέσει η έλευση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Gen AI): αφενός, στην ποιοτική διάσταση των αλλαγών, καθώς η τεχνολογία πλέον υποκαθιστά πιο “εγκεφαλικές” εργασίες, όπως η σκέψη και η σύνθεση και αφετέρου, στην πρωτοφανή ταχύτητα με την οποία αυτές οι αλλαγές συντελούνται.

Παράλληλα, όμως, υπάρχει και μια θετική παράμετρος, ότι η τεχνολογία είναι πλέον προσβάσιμη και εύκολη στη χρήση για όλους και όχι μόνο στους τεχνολογικά εγγράμματους», ανέφερε ο κ. Γεωργόπουλος. «Εκεί είναι που πρέπει να δώσουν έμφαση οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Στην Πειραιώς απαντάμε στην πρόκληση του ΑΙ, διαμορφώνοντας έναν «ψηφιακό πυρήνα» σε κάθε εργαζόμενο, με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες», υπογράμμισε ο Chief Human Resources της Πειραιώς.

Όπως διευκρίνισε, η Τράπεζα Πειραιώς κινείται σε δύο επίπεδα:

Σε θεωρητικό επίπεδο, με στόχο την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας, που διασφαλίζει την απουσία φόβου και δέους απέναντι στην τεχνολογία, ενισχύει τη δεκτικότητα στην αλλαγή και καλλιεργεί την πίστη ότι η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Σε πρακτικό επίπεδο, δημιουργούμε ένα πλαίσιο γνώσης, αναφορικά με τους όρους και τη θεματολογία που σχετίζονται με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, αλλά και τις εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στον Οργανισμό και μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει ενεργά τη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Η Τράπεζα ασπάζεται τη νέα τεχνολογία και διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ενισχυμένοι από αυτήν, με επαύξηση όλων των προσωπικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τόνισε ο κ. Γεωργόπουλος.

