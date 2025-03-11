«Αυτοκρατορία» LEGO στα παιχνίδια - Ρεκόρ πωλήσεων το 2024

Η Lego απέσπασε περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της τη χρονιά που πέρασε, εδραιώνοντας τη θέση της ως η μεγαλύτερη εταιρεία παιχνιδιών στον κόσμο, με αύξηση ρεκόρ στα έσοδά της.

Η εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών από τη Δανία αύξησε τις ετήσιες πωλήσεις της κατά 13%, φτάνοντας τα 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η έκθεση κερδών της την Τρίτη. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της, η Mattel Inc. και η Hasbro Inc., κατέγραψαν πτώση πωλήσεων το 2024.

«Ήταν μια φανταστική χρονιά, όπου κατακτήσαμε πολλά μερίδια αγοράς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Niels B. Christiansen. «Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είναι ότι δεν είναι μόνο μία χώρα ή ένα προϊόν. Έχει πολύ ευρεία βάση».

Η Lego έχει επενδύσει πολλά τα τελευταία χρόνια στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της και ο αριθμός των προϊόντων της έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 840 πέρυσι. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης νέα εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένου ενός στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, και ωθεί τα παιχνίδια και τα ψηφιακά παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του 2025, αναμένει να παρουσιάσει τα πρώτα της σετ σε συνεργασία με τη Nike Inc. και τη Formula 1 για να αξιοποιήσει το αθλητικό τμήμα.

«Οι ΗΠΑ είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά για παιχνίδια, αλλά και για Lego», είπε ο Christiansen. «Πολλά από τα IP μας, από το Star Wars μέχρι τα σπορ με τη Nike και άλλες τάσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, επομένως είναι πλήρως ενσωματωμένα σε ό,τι κάνουμε».

Προς το παρόν, τα περισσότερα τουβλάκια Lego που πωλούνται στις ΗΠΑ παράγονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μοντερέι του Μεξικού και ενδέχεται να υπόκεινται σε δασμούς εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθήσει το σχέδιό του να επιβάλει εμπορική εισφορά στις 2 Απριλίου. Το νέο εργοστάσιο της Lego στη Βιρτζίνια δεν θα ανοίξει μέχρι το 2027.

Ο Christiansen δεν ανησυχεί υπερβολικά για ένα πιθανό πλήγμα από τους δασμούς, αφού η Lego είδε τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται περίπου 10% σε 18,7 δισεκατομμύρια κορώνες το 2024. «Εάν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης, τότε» οι δασμοί «δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

