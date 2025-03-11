Αλλαγές στην ηγεσία της Nissan μετά το ναυάγιο με την Honda - Αποχωρεί ο CEO

Αλλαγές στην ηγεσία της κάνει η Nissan μετά το ναυάγιο για τη συγχώνευση της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας με την Honda.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο Makoto Uchida θα φύγει από την θέση του CEO την 1η Απριλίου, την οποία θα αναλάβει ο Ivan Espinosa, ο νυν επικεφαλής σχεδιασμού της Nissan. Μάλιστα, θα είναι ο τέταρτος διευθύνων σύμβουλος της Nissan μέσα σε οκτώ χρόνια.

Ο ανασχηματισμός της ηγεσίας έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά τον τερματισμό των συνομιλιών συγχώνευσης μεταξύ της Nissan και της Honda. Η πιθανή συμφωνία ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων - η οποία θα δημιουργούσε την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με βάση τον όγκο πωλήσεων - κατέρρευσε εν μέσω κατηγοριών για «υπερηφάνεια» της Nissan, καθώς και για την άρνησή της να κλείσει εργοστάσια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση της Honda να κάνει την αυτοκινητοβιομηχανία θυγατρική της και να πιέσει για βαθύτερες περικοπές προσωπικού, θόλωσε περαιτέρω την τύχη της συμφωνίας.

Μαζί με τον Uchida, ακόμη δύο ανώτερα διοικητικά στελέχη θα αποχωρήσουν επίσης από τις θέσεις τους.

Οι αλλαγές στη διοίκηση ακολουθούν τα θλιβερά αποτελέσματα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ανακοίνωσε πτώση των λειτουργικών κερδών κατά 78% σε ετήσια βάση για το τρίτο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2024. Ανέφερε επίσης καθαρές ζημίες 95,7 εκατομμύρια δολαρίων.

«Δεδομένων των προκλήσεων σε ολόκληρο τον κλάδο και των επιδόσεων της Nissan, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο αλλά και σκόπιμο να αλλάξουμε την ανώτατη διοικητική ομάδα», δήλωσε ο Yasushi Kimura, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nissan, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η Nissan βρίσκεται στη μέση ενός μετασχηματισμού και πιστεύουμε ότι (ο Espinosa) είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της εταιρείας σε αυτούς τους καιρούς», σημείωσε.

Ο Espinosa εργάζεται στη Nissan από το 2003, και ο πρώτος του ρόλος ήταν ως ειδικός προϊόντων στο τμήμα της εταιρείας στο Μεξικό.

Ο Kimura σημείωσε ότι η παγκόσμια εμπειρία του Espinosa και η «ισχυρή αγάπη του για τη Nissan» δείχνει πως τον εμπιστεύονται για να οδηγήσει την εταιρεία σε ανάκαμψη.

