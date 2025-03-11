Λογαριασμός
ΤτΕ: Ξεκίνησε η διαδικασία αφερεγγυότητας για τη γερμανική ασφαλιστική Element Insurance

Στην Ελλάδα, η γερμανική ασφαλιστική επιχείρηση είχε δραστηριότητα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ)

Τράπεζα της Ελλάδος

Την οριστική έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας της γερμανικής ασφαλιστικής επιχείρησης Element Insurance AG, με ημερομηνία ισχύος την 1η.3.2025, αποφάσισε το αρμόδιο Δικαστήριο του Βερολίνου, όπως ενημερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από την εποπτική αρχή της Γερμανίας (BaFin).

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική επιχείρηση Element Insurance AG είχε δραστηριότητα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

TAGS: Τράπεζα της Ελλάδος Element Insurance
