Attica Group: Σημαντική αύξηση 27% του κύκλου εργασιών μετά την ενσωμάτωση της ΑΝΕΚ

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ακτοπλοϊκού ομίλου της Attica Group, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνονται οι εργασίες της απορροφηθείσας ΑΝΕΚ σε ολόκληρη τη χρήση 2024.

O κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 747,8 εκατ. Ευρώ έναντι 588,3 εκατ. το 2023 αύξηση κατά 27%.

Η Attica Group έχει καταστεί μετά τη συγχώνευση ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων στον κόσμο.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 96,3 εκατ. από 126,4 εκατ. το 2023 ενώ περιλαμβανομένου του αποτελέσματος από την αντιστάθμιση του κινδύνου για τις τιμές των καυσίμων ανέρχονται σε 101,5 εκατ. ευρώ από 124,4 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2024 ανήλθαν σε 17,5 εκατ.ευρώ έναντι 61,2 εκατ. το 2023 καθώς έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που σχετίζονται με τη συγχώνευση και τη λειτουργική ενσωμάτωση της ΑΝΕΚ ποσού 28,2 εκατ.ευρώ.

Οπως ενδεικτικά αναφέρεται αυτό είναι το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το κόστος αναβάθμισης των πλοίων, το κόστος εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των πληρωμάτων και του προσωπικού ξηράς, καθώς και λοιπά κόστη.

Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος του Ομίλου επιβαρύνθηκε από την αγορά δικαιωμάτων ρύπων, ποσού 18,9 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 1.1.2024.

Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ικανοποιητική ρευστότητα. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 501,5 εκατ.ευρώ από 495,7 εκατ. ευρώ, με τον συντελεστή μόχλευσης να ανέρχεται στις 31.12.2024 σε 52%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2024 ανέρχονταν σε 75,8 εκατ. μειωμένα από 103,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023, κυρίως λόγω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης στις 31.12.2024 ανέρχονταν σε 26,1 εκατ.ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Αγορές και μεταφορικό έργο

O ‘Όμιλος δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines», αριθμεί σήμερα 42 πλοία, μετά την πώληση του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου ΚΡΗΤΗ ΙΙ στις 5.3.2025, από τα οποία τα 27 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, τα 13 είναι ταχύπλοα και 2 πλοία είναι φορτηγά - οχηματαγωγά. Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην δύο (2) επιβατηγών - οχηματαγωγών, τα οποία είναι ναυλωμένα.

Στη χρήση 2024, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε σε σύγκριση με τη χρήση 2023. Ειδικότερα, τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 7,29 εκατ. επιβάτες (6,49 εκατ. επιβάτες στη χρήση 2023 - αύξηση 12,3%), 1,3 εκατ. Ι.Χ. οχήματα (1,04 εκατ. Ι.Χ. οχήματα τη χρήση 2023 - αύξηση 25%) και 0,53 εκατ. φορτηγά οχήματα (0,42 εκατ. φορτηγά οχήματα στη χρήση 2023 - αύξηση 26,2%). Πραγματοποιήθηκαν 18.185 δρομολόγια (17.102 στη χρήση 2023 - αύξηση 6,3%).

Επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη

Οι πρωτοβουλίες σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνουν, τη συμφωνία για τη μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς 2 υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Ε-Flexer υπό ναυπήγηση, την απόκτηση του επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ - Ο/Γ) ταχυπλόου πλοίου «Highspeed 3» , την απόκτηση των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» και «ΚΥΔΩΝ» μέσω της άσκησης του σχετικού δικαιώματος εξαγοράς, εκτεταμένα έργα ψηφιοποίησης σε όλο το εύρος εργασιών του Ομίλου καθώς και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και συντηρήσεις πλοίων του Ομίλου.

Στον ίδιο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου ο Όμιλος πρόσφατα, εντός του 2025, πώλησε τo Ε/Γ - Ο/Γ πλοίo ΚΡΗΤΗ ΙΙ, με σκοπό την ανακύκλωσή του σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, σε μονάδα η οποία περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων.

Επέκταση στον ξενοδοχειακό τομέα

Αποκτήθηκε 2ο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Νάξο έναντι 14 εκατ.ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας εκ των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων στη Νάξο. Παράλληλα προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου στην Τήνο.

Άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες

Η Attica Group αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της, από 31,90% σε 34,61%, στην συγγενή εταιρία εμφιάλωσης νερού ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε., μετά την πρόταση εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που απεύθυνε στους λοιπούς μετόχο

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.