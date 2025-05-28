Ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

Η απόδοση του ομολόγου, διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη, διαμορφώθηκε στο 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 3η Ιουνίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market.

Το ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.

Τα έσοδα της έκδοσης, σύμφωνα με την Πειραιώς, θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους, επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της τράπεζας και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη έκδοση πράσινου ομολόγου για την Πειραιώς, και τη δεύτερη έκδοση, στη βάση του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Μάιο του 2024.

Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική τράπεζα, με τρεις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους 1,65 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας.

Περίπου 800 εκατ. ευρώ από τα έσοδα των δύο υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.

Proforma για τη νέα έκδοση, ο δείκτης MREL του Ομίλου της τράπεζας διαμορφώνεται περίπου στο 29,6%, ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα έναντι του στόχου σε επίπεδο υψηλότερο των 200 μονάδων βάσης, σε σχέση με την απαίτηση 27,45% κατά πλήρη εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2025.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 64% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 27% σε τράπεζες, το 5% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 4% σε λοιπούς επενδυτές.

Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τις χώρες της περιοχής DACH2 (14%). Περίπου το 75% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 7,4 φορές τον στόχο έκδοσης 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς, η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην τράπεζα. Η επιτυχία αποτυπώνεται στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο σε σχέση με παρόμοιες έκδοσης Ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα, ήτοι 115 μονάδες βάσης (μ.β.) για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 145 μ.β. της έκδοσης.

Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 3,00%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,68%.

Οι BNP Paribas, Goldman Sachs Europe SE (B&D), HSBC, J.P. Morgan, Société Générale, και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.



