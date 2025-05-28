Συμμετοχή Fairfax στην αγορά ιδίων μετοχών της Eurobank

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») ανακοινώνει την ακόλουθη πληροφορία, την οποία έλαβε από το μέτοχό της, Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»):

Η Fairfax, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank Holdings, ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank Holdings, ύψους έως 367.673.632 μετοχών της Eurobank Holdings, με σκοπό να διατηρήσει το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Holdings πλησίον, αλλά κάτω από το εποπτικό όριο του 33% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank Holdings.

