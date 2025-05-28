Σημαντικές επιδόσεις στο α' τρίμηνο του 2025, το εποχικά ασθενέστερο του έτους, πέτυχε η Aegean, συνεχίζοντας τη στρατηγική της επίμονης επένδυσης με στόχο τη σταδιακή άμβλυνση της ιδιαίτερα έντονης εποχικότητας στη χώρα.

Η εταιρεία προσέφερε αυξημένη χωρητικότητα κατά 11%, φτάνοντας τις 4,1 δισ. χιλιομετρικές θέσεις (ASKs), ενώ η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η κίνηση εξωτερικού κατέγραψε αύξηση 12%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,6%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €306,0 εκατ., αυξημένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η ισχυρή δυναμική της ζήτησης συνέβαλε στη βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε €43,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32% και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση EBITDA που έχει επιτύχει η AEGEAN σε πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της.

Η λειτουργική βελτίωση αποτυπώθηκε και σε επίπεδο EBIT, με τον περιορισμό των ζημιών σε €2,6 εκατ. από €7,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024. Οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν στα €6,6 εκατ. έναντι €21,0 εκατ. το 2024.

Πέραν της βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας υπήρξε και θετική συνεισφορά στο πρώτο τρίμηνο από τη μεταβολή στην ισοτιμία του δολαρίου στην αποτίμηση των μελλοντικών υποχρεώσεων καταβολών για μισθώσεις αεροσκαφών.

Παράλληλα, η Aegean διατήρησε ισχυρή ρευστότητα με συνολικά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις που διαμορφώθηκαν στα €796,1 εκατ. την 31.03.2025, μετά και την παραλαβή ενός νέου αεροσκάφους Α320neo που χρηματοδοτήθηκε με ίδια διαθέσιμα τον Μάρτιο 2025.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη του α' τριμήνου, ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τόνισε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία των μεγεθών μας σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις μας. Ενισχύσαμε περαιτέρω την επιβατική μας κίνηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, πετώντας μάλιστα για δεύτερη χρονιά σε κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς περισσότερο τον χειμώνα από το καλοκαίρι, βελτιώσαμε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση EBITDA στην ιστορία μας ενώ περιορίστηκαν αισθητά οι ζημιές στο εποχικά ασθενέστερο τρίμηνο του έτους.

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης από Έλληνες επιβάτες αλλά και η σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μας επιτρέπουν να λειτουργούμε πλέον με μεγαλύτερη ένταση σε διευρυμένο χρονικό πλαίσιο. Είναι ωστόσο γεγονός ότι η επένδυση στον χειμώνα κοστίζει, αργεί να ωριμάσει αλλά είναι αναγκαία τόσο για την εταιρεία μας όσο και για τη χώρα.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον στόλο, με προγραμματισμένες για το σύνολο του 2025, 6 παραλαβές αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων 3 Airbus A321neo, 2 Airbus A320neo και ένα (1) νέο ATR 72-600. Παράλληλα, επεκτείνουμε το δίκτυό μας με την προσθήκη νέων δρομολογίων, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την παρουσία μας σε στρατηγικούς προορισμούς».

Για το 2025, η AEGEAN θα προσφέρει 21,2 εκατ. θέσεις, 1,5 εκατ. θέσεις περισσότερες σε σχέση με το 2024.



