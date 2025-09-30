ΑΒ Βασιλόπουλος: Μείωση τζίρου και ζημιών το 2024 - Επιστροφή στα κέρδη το 2026

Χρονιά επιτάχυνσης του πενταετούς στρατηγικού πλάνου που ξεκίνησε το 2023 αποτελεί το 2025 για την ΑΒ Βασιλόπουλος με έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης, ο εξορθολογισμός του δικτύου συνεχίζεται μέσα από τη μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising). Παράλληλα, η αλυσίδα διερευνά εξαγορές τοπικών εταιρειών του κλάδου σε περιοχές που δεν διαθέτει ισχυρή παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ήρθε σε συμφωνία με την βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Πτολεμαΐς για την εξαγορά πέντε καταστημάτων, από τα οκτώ που λειτουργούσαν, τα οποία θα περάσουν σε δύο franchisees.

Ο κ. Λαβίδας επανέλαβε τη στήριξη της μητρικής Ahold Delhaize στην ελληνική αγορά αλλά και στην ΑΒ Βασιλόπουλος γεγονός που αποδεικνύεται από την έγκριση του πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης της ΑΒ Βασιλόπουλος σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση θέτει ορίζοντα διετίας για να επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία με τον κ. Λαβίδα να αναφέρει ότι αυτό ίσως να μπορέσει να γίνει στη χρήση του 2026. Ο ίδιος τόνισε ότι η αλυσίδα το τελευταίο διάστημα ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς (+6,6%). Επίσης στόχος είναι το 2028 η εταιρεία να έχει επαναφέρει το λειτουργικό περιθώριο στο 4%, έναντι 1,4% που είναι σήμερα, και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη δικτύου 900 καταστημάτων, κυρίως μέσω franchise.

Εστιάζοντας στα οικονομικά μεγέθη, ο κ. Λαβίδας σημείωσε ότι το 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε κύκλο εργασιών 1,94 δισ. ευρώ έναντι 1,97 δισ. ευρώ το 2023, μειωμένο κατά 1,8% ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 115% σε σχέση με το 2023, φτάνοντας στα 13,8 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 59,6 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα 14,94 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 29,9% ενώ οι ζημίες μετά φόρων υποχώρησαν στα 15,79 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 18,1% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους 41,5 εκατ. ευρώ που αφορούσαν νέα καταστήματα (9,5 εκατ. ευρώ), πράσινη ανάπτυξη (1,5 εκατ. ευρώ), δίκτυο καταστημάτων (14,5 εκατ. ευρώ), υποδομές (6 εκατ. ευρώ), αποθήκες-διανομή (6 εκατ. ευρώ), υποδομές (6 εκατ. ευρώ) και νέες τεχνολογίες καταστημάτων (4 εκατ. ευρώ).

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενίσχυσε το πρόγραμμα πιστότητάς της, μέσα από την κάρτα ΑΒ Plus με προσωποποιημένες ανταμοιβές και πόντους. Το 2024 επενδύθηκαν σε προσφορές και πόντους μέσω της AB Plus 30 εκατ. ευρώ και το 2025 θα επενδυθούν 35 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά ανέρχονται σε 240 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα εάν υπολογιστούν και οι γενικότερες προωθητικές ενέργειες της αλυσίδας.

Κατά την περυσινή χρονιά, τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης επεκτάθηκαν στο 70% του δικτύου εταιρικών καταστημάτων, ενώ οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESLs) εγκαταστάθηκαν σε 190 καταστήματα. Η εταιρεία επιτάχυνε στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία, e-commerce και fast delivery, αναβαθμίζοντας την omni channel εμπειρία. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε το πρόγραμμα πιστότητάς της, μέσα από την κάρτα AB Plus, με προσωποποιημένες ανταμοιβές και πόντους, ενώ επέκτεινε το δίκτυο καταστημάτων της, με 3 νέα εταιρικά καταστήματα και 50 νέα franchise, στηρίζοντας τη μεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη τη χώρα. Σήμερα διαθέτει 652 καταστήματα (254 εταιρικά και 384 franchise). Στόχος είναι τα 900 καταστήματα μέχρι το 2028 εκ των οποίων τα 700 μέσω franchise με 213 συνεργάτες franchisees. Η ιδιωτική ετικέτα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας, με στόχο αύξησης μεριδίου στο 40% μέσα στην επόμενη πενταετία και εισαγωγής 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.

