Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 24,5 εκατ. δολαρίων για να διευθετήσει μια αγωγή που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021, η οποία ισχυριζόταν ότι η πλατφόρμα ανέστειλε λανθασμένα το κανάλι του μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η θυγατρική της Google είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά τεχνολογικών εταιρειών που καταβάλλουν αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στον πρόεδρο για προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τους λογαριασμούς του.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει αγωγή κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου του YouTube και της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ισχυριζόμενος ότι η πλατφόρμα είχε «συσσωρεύσει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας, μεριδίου αγοράς και ικανότητας να υπαγορεύει τον δημόσιο λόγο του έθνους μας». Το YouTube από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή είχε παραβιάσει τις πολιτικές του ιστότοπου κατά της υποκίνησης βίας. Λόγω του διακανονισμού που υπήρξε, η υπόθεση έχει πλέον απορριφθεί.

Τα νέα έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την επαναφορά των δημιουργών που κάποτε είχαν αποκλειστεί λόγω παραπληροφόρησης σχετικά με την Covid-19 και τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020. Στην ανακοίνωσή του, το YouTube δήλωσε ότι εξυμνεί τις συντηρητικές φωνές στον ιστότοπό του και απέδωσε την αναστολή των λογαριασμών στην πίεση του Τζο Μπάιντεν.

Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, συμφώνησε σε παρόμοια αγωγή με τον Τραμπ τον Ιανουάριο για 25 εκατομμύρια δολάρια, και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, παλαιότερα Twitter, συμφώνησε σε άλλη αγωγή για 10 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο. Το μεγαλύτερο μέρος της πληρωμής από την αγωγή του Meta θα διατεθεί στο ταμείο της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ.

Για τον διακανονισμό του YouTube, ο Τραμπ έχει διαθέσει 22 εκατομμύρια δολάρια από την πληρωμή για την αποκατάσταση και συντήρηση του National Mall και την κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ. Η πολυτελής αίθουσα χορού αναμένεται να κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση κατά του YouTube είχε κλείσει το 2023, αλλά οι δικηγόροι του Τραμπ υπέβαλαν αίτηση για να την ανοίξουν ξανά μετά την εκλογή του στην προεδρία. Πριν από τη νίκη του, και οι τρεις αγωγές αντιμετώπισαν έντονες δικαστικές μάχες. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση κατά του Twitter το 2022 και οι αγωγές κατά του Meta και του YouTube ανεστάλησαν, και στη συνέχεια η τελευταία έκλεισε διοικητικά. Οι δικηγόροι του Τραμπ, ωστόσο, επανεξέτασαν τις υποθέσεις με εφέσεις για την ανατροπή κάθε απόφασης.

Το YouTube ανέστειλε για πρώτη φορά το κανάλι του Τραμπ για επτά ημέρες στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι η ομιλία που εκφώνησε στους υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο ήταν «απολύτως κατάλληλη». Το YouTube δήλωσε ότι ανέστειλε το κανάλι λόγω «ανησυχιών σχετικά με τη συνεχιζόμενη πιθανότητα βίας». Στη συνέχεια, η εταιρεία παρέτεινε την απαγόρευση χωρίς ημερομηνία λήξης.ΗΠΑ

