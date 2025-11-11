Η Apple επιβεβαίωσε ότι αφαίρεσε δύο δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους από το κινεζικό iOS Store, μετά από εντολή της κύριας ρυθμιστικής αρχής και αρχής λογοκρισίας του διαδικτύου του Πεκίνου.

Αυτό συνέβη μετά από αναφορές ότι οι εφαρμογές — Blued και Finka — εξαφανίστηκαν ξαφνικά από το iOS App Store το Σαββατοκύριακο.

Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στο CNBC, η Apple επιβεβαίωσε ότι ήταν υπεύθυνη για την ενέργεια αυτή και υπερασπίστηκε τη θέση της εταιρείας, δηλώνοντας ότι πρέπει να ακολουθεί τους νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιείται.

«Βάσει εντολής της Κυβερνητικής Αρχής του Κυβερνοχώρου της Κίνας, έχουμε αφαιρέσει αυτές τις δύο εφαρμογές μόνο από το κατάστημα της Κίνας», δήλωσε η εταιρεία, αν και διευκρίνισε ότι οι εφαρμογές δεν ήταν ήδη διαθέσιμες σε άλλες χώρες.

Ωστόσο, μια «lite» έκδοση της εφαρμογής Blued είναι ακόμα διαθέσιμη για λήψη στο App Store της Κίνας, όπως επιβεβαίωσε το CNBC την Τρίτη.

Το The Wire ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι η Apple είχε προβεί σε αυτή την ενέργεια κατόπιν εντολής του Πεκίνου.

Η εξαφάνιση των Blued και Finka είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της καταστολής της Κίνας στα καταστήματα εφαρμογών τα τελευταία χρόνια.

Το Grindr, μια δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους από τις ΗΠΑ, αφαιρέθηκε από το κατάστημα iOS το 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της καταστολής από την Κυβερνητική Αρχή του Κυβερνοχώρου της Κίνας σε περιεχόμενο που θεωρούσε παράνομο και ακατάλληλο.

Αργότερα, το 2023, το Πεκίνο ανακοίνωσε νέες πολιτικές που απαιτούσαν από όλες τις εφαρμογές που εξυπηρετούσαν τοπικούς χρήστες να εγγραφούν στην κυβέρνηση και να λάβουν άδειες. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά ξένων εφαρμογών να αφαιρεθούν από το iOS.

Τον Απρίλιο του 2024, η Apple αφαίρεσε τις εφαρμογές WhatsApp και Threads της Meta από το iOS μετά από εντολή της CAC, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Apple έχει αποδείξει την προθυμία της να συμμορφωθεί με αυτά τα αιτήματα στην Κίνα, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της εκτός των ΗΠΑ.

Η κατάργηση των Blued και Finka πιθανώς αντανακλά επίσης την αυξανόμενη καταστολή και λογοκρισία της LGBTQ κοινότητας στην Κίνα.

Αν και η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Κίνα το 1997, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραμένει μη αναγνωρισμένος.

