Η SoftBank ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia έναντι 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς ο ιαπωνικός κολοσσός επιδιώκει να αξιοποιήσει την «all in» επένδυσή του στην OpenAI, κατασκευάστρια του ChatGPT.

Η εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ότι πούλησε 32,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο. Επίσης, αποκάλυψε ότι πούλησε μέρος της συμμετοχής της στην T-Mobile έναντι 9,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει το CNBC.

«Θέλουμε να προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες στους επενδυτές, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ισχύ», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της SoftBank, Yoshimitsu Goto, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης προς τους επενδυτές.

«Έτσι, μέσω αυτών των επιλογών και εργαλείων, διασφαλίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι για χρηματοδότηση με πολύ ασφαλή τρόπο», ανέφερε σε σχόλια που μεταφράστηκαν από την εταιρεία, προσθέτοντας ότι η πώληση των μετοχών ήταν μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για «κεφαλαιοποίηση περιουσιακών στοιχείων».

Οι μετοχές της Nvidia σημειώνουν πτώση 0,95% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη.

Αν και η έξοδος από τη Nvidia μπορεί να αποτελεί έκπληξη για ορισμένους επενδυτές, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η SoftBank ρευστοποιεί μερίδια της.

Το Vision Fund της SoftBank ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της Nvidia, συγκεντρώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες μερίδιο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017, πριν πουλήσει το σύνολο των συμμετοχών της τον Ιανουάριο του 2019. Παρά την τελευταία πώληση, τα επιχειρηματικά συμφέροντα της SoftBank παραμένουν στενά συνδεδεμένα με αυτά της Nvidia.

Πηγή: skai.gr

