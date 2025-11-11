Λογαριασμός
Singles’ Day 11.11: Από που μας ήρθε η νέα καταναλωτική γιορτή

Εκατομμύρια εργένηδες (και όχι μόνο) γιορτάζουν σήμερα τον εαυτό τους, αγοράζοντας του ως δώρο ότι επιθυμεί, με διαδικτυακές εκπτώσεις από -11% έως και -70%

Singles’ Day 11.11

Η Singles Day (Ημέρα των Εργένηδων), γνωστή και ως 11.11, ξεκίνησε το 1993 από φοιτητές στην Κίνα ως μια γιορτή για όσους είναι single (μόνοι), και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εμπορικό φαινόμενο εκπτώσεων, χάρη κυρίως στους κινεζικούς διαδικτυακούς γίγαντες λιανικής, όπως η Alibaba. 

Η ημερομηνία 11/11 δεν είναι τυχαία: τα τέσσερα «1» συμβολίζουν τα άτομα που γιορτάζουν τον εαυτό τους (αγοράζοντας του ως δώρο ότι επιθυμεί) 

Πλέον η Singles Day έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα on-line εκπτώσεων (από -11% έως και -70%),  ξεπερνώντας σε κάποιες χώρες τις πωλήσεις της Black Friday και της Cyber Monday μαζί!

Στις 11 Νοεμβρίου,  οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και τα φυσικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο προχωρούν σε εκπτώσεις σε προϊόντας τεχνολογίας, μόδας, καλλυντικών και είδη σπιτιού. 

Τα τελευταία, λίγα χρόνια, η μόδα έχει φτάσει και στην Ελλάδα, με το νεαρό κυρίως καταναλωτικό κοινό να κυνηγά τις ευκαιρίες. 

