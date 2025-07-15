Η Nissan Motor σχεδιάζει να μειώσει την παραγωγή οχημάτων στο κύριο εγχώριο εργοστάσιό της και να μεταφέρει τις δραστηριότητές της σε εργοστάσιο στο Kyushu, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος και την παραγωγική ικανότητα σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης.

Το εργοστάσιο της Oppama, το οποίο λειτουργεί από το 1961 και απασχολεί περίπου 2.400 εργαζόμενους, θα σταματήσει την παραγωγή έως τον Μάρτιο του 2028, ανέφερε η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Η απόφαση δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρισκόταν ήδη σε λίστα με εργοστάσια που αντιμετωπίζουν κλείσιμο. Ωστόσο, είναι μια μεγάλη κίνηση και θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς η Nissan επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια και να μειώσει τα έξοδα για να ανατρέψει την ταχέως επιδεινούμενη οικονομική και λειτουργική της θέση.

«Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί μια αναδιάρθρωση που συνοδεύεται από σημαντικό πόνο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιβάν Εσπινόζα στα κεντρικά γραφεία της Nissan στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας. «Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι η συνέχιση αυτών των ενεργειών είναι απαραίτητη για την υπέρβαση της τρέχουσας κατάστασης και την επιστροφή σε μια πορεία ανάπτυξης».

Δεν θα υπάρξει καμία άλλη ενοποίηση ή περικοπή μονάδων παραγωγής οχημάτων στην Ιαπωνία, δήλωσε ο Εσπινόζα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει αποφασιστεί εάν οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν εντός της εταιρείας ή σε ποιον θα μεταπωληθούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Το εργοστάσιο στην Oppama έχει μακρά παραγωγική παράδοση - ήταν η εγκατάσταση που κατασκεύασε το Leaf πρώτης γενιάς, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, το 2010. Το hatchback σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Nissan και αρχικά κατασκευαζόταν αποκλειστικά στην Oppama. Καθώς η παραγωγή του Leaf μετατοπίστηκε αλλού, η παραγωγή του εργοστασίου περιορίστηκε για να επικεντρωθεί σε μικρότερα οχήματα, κυρίως στο Nissan Note και το πολυτελές δίδυμό του, το Nissan Aura.

Το εργοστάσιο αποτελεί επίσης βασικό οικονομικό πυλώνα για τις νομαρχίες Yokosuka και Kanagawa, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους και αποτελεί επίσης σημαντικό φορολογούμενο. Εκατοντάδες τοπικοί υπεργολάβοι, από προμηθευτές ανταλλακτικών έως εταιρείες logistics, βασίζονται στις δραστηριότητές του και το εργατικό δυναμικό του διατηρεί σε εστιατόρια, καταστήματα λιανικής πώλησης και υπηρεσίες κοντά στον σταθμό Oppama.

Η Nissan δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι θα τερματίσει την συμβατική παραγωγή του βαν NV200 σε εργοστάσιο που λειτουργεί η Nissan Shatai, στην οποία κατέχει το 50%. Αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2027.

Τον Μάιο, ο Εσπινόζα ανακοίνωσε σχέδια για την περικοπή 20.000 θέσεων εργασίας και την ενοποίηση της παραγωγής της εταιρείας από 17 εργοστάσια σε 10. Με αυτόν τον τρόπο, η Nissan πιθανότατα θα μειώσει την ετήσια παραγωγή σε 2,5 εκατομμύρια μονάδες από 3,5 εκατομμύρια. Ο 46χρονος Εσπινόσα, προήχθη στην κορυφαία θέση νωρίτερα φέτος.

Άλλες εγκαταστάσεις της Nissan που βρίσκονται δίπλα στο εργοστάσιο της Oppama, συμπεριλαμβανομένου ενός ερευνητικού κέντρου, μιας πίστας δοκιμών, μιας εγκατάστασης δοκιμών πρόσκρουσης και μιας προβλήτας, δεν θα επηρεαστούν από το κλείσιμο του εργοστασίου, δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναζητούσε ισχυρή χρηματοδότηση και νέους επιχειρηματικούς εταίρους, αφότου έχασε μια σανίδα σωτηρίας μετά την κατάρρευση της συνεργασίας της με την Honda Motor νωρίτερα φέτος. Η αναταραχή στη διοίκηση έχει αποσπάσει την προσοχή της εταιρείας από τη σύλληψη και την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Carlos Ghosn το 2018, οδηγώντας σε μια γηρασμένη γκάμα προϊόντων, συρρικνωμένα περιθώρια κέρδους και απώλεια ενός πρώιμου πρωτοποριακού στοιχείου στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζικής αγοράς.

Η Nissan δήλωσε ότι το σχετικό κόστος και ο αντίκτυπος θα αποκαλυφθούν στην επόμενη ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουλίου.

