Το Πεντάγωνο αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό σε εταιρεία σπάνιων γαιών 

Πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών MP Materials πρόκειται να αποκτήσει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Ουάσιγκτον να βρει νέες, μη κινεζικές πηγές κρίσιμων υλικών.

Για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της MP Materials το Πεντάγωνο θα καταβάλει 400 εκατ. δολάρια σε μετρητά για την αγορά αντίστοιχης αξίας μετοχών, ενώ θα παράσχει επιπροσθέτως στην εταιρεία δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων.

Η MP Materials, που έχει την έδρα της στο Λας Βέγκας, κατέχει το μοναδικό ορυχείο σπάνιων γαιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Mountain Pass της Καλιφόρνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Λιτίνσκι δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει στην αποκατάσταση της αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην εξάλειψη του «μοναδικού σημείου αστοχίας» στη στρατιωτικοβιομηχανική βάση της χώρας.

«Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν καταδείξει τον επείγοντα χαρακτήρα αυτής της αποστολής», δήλωσε ο Λιτίνσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με επενδυτές.

Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά των «σπάνιων γαιών», οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή βιομηχανικών μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως drones, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε το υπουργείο Εμπορίου να διερευνήσει τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια που προκύπτουν από τα εισαγόμενα κρίσιμα ορυκτά και τα σχετικά προϊόντα τους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους δασμούς.

Το Πεκίνο απάντησε στερώντας από τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες τα κρίσιμα για τη λειτουργία τους υλικά, αναζητώντας πλεονέκτημα στις εμπορικές συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια νέα συμφωνία με την Κίνα θα αυξήσει την προσφορά μαγνητών σπάνιων γαιών.

Ωστόσο, εδώ και καιρό οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις εγχώριες πηγές σπάνιων γαιών.

Παρότι και άλλες εταιρείες προσπαθούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα των σπάνιων γαιών, η MP Materials έχει την ισχυρότερη παρουσία στον τομέα και αυτοαποκαλείται ως «εθνικός πρωταθλητής» στην κούρσα για μια πλήρως ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού.

Το 2022, η εταιρεία έλαβε 45 εκατ. δολάρια από την κυβέρνηση Μπάιντεν και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή μαγνητών για λογαριασμό της General Motors.

Εκτός από την άμεση συμμετοχή στην MP Materials, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα πάρασχει στην εταιρεία δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων για να βοηθήσει την εταιρεία να διευρύνει τις δυνατότητές της στο Mountain Pass. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει επίσης 1 δισ. δολάρια χρηματοδότηση από επενδυτικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο του deal, η εταιρεία συμφώνησε να κατασκευάσει ένα δεύτερο εργοστάσιο για μαγνήτες σπάνιων γαιών και το υπουργείο Άμυνας από τη μεριά του δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι όλη η παραγωγή της εν λόγω μονάδας θα απορροφάται είτε από τον αμυντικό τομέα είτε από εμπορικούς πελάτες για 10 χρόνια.

«Κατανοούμε ότι αυτή η συνεργασία είναι εν τέλει προς όφελος των φορολογουμένων και της εθνικής μας ασφάλειας, και ως εκ τούτου φέρουμε μεγάλη ευθύνη να το κάνουμε σωστά», δήλωσε ο Λιτίνσκι.



