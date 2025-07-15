Την πρώτη της έκθεση στην Ινδία άνοιξε η Tesla, παρουσιάζοντας αυτοκίνητα Model Y με τιμή εκκίνησης σχεδόν 70.000 δολάρια, καθώς ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων του Ίλον Μασκ επιδιώκει να αξιοποιήσει νέες αγορές και να αντισταθμίσει την επιβράδυνση που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η εταιρεία στις πωλήσεις της.

Ένας χώρος 4.000 τετραγωνικών ποδιών στην οικονομική περιοχή Bandra Kurla Complex της Βομβάης άνοιξε τις πόρτες του σήμερα, Τρίτη εκθέτοντας δύο Model Y. Οι κρατήσεις είναι ανοιχτές για τις εκδόσεις του Model Y με κίνηση στους πίσω τροχούς, η τιμή των οποίων ξεκινά από 5,99 εκατομμύρια ρουπίες (69.757 δολάρια), ενώ η έκδοση με μεγαλύτερη αυτονομία έχει τιμή 6,8 εκατομμύρια ρουπίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Tesla.

Αυτό είναι πολύ περισσότερο από το κόστος του οχήματος στις ΗΠΑ, ακόμη και χωρίς ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση - κυρίως λόγω των δασμών 70% έως 110% που επιβάλλει η Ινδία στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, τους οποίους ο Μασκ έχει επικρίνει εδώ και καιρό.

Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Tesla στην Ινδία έρχεται εν μέσω προκλήσεων στην Κίνα και τις ΗΠΑ, τις δύο βασικές αγορές της. Οι πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο και η εταιρεία ανυπομονεί να αποφύγει ένα δεύτερο έτος πτώσης μετά από ένα θλιβερό 2024.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων έχει παραχωρήσει έδαφος παγκοσμίως στην κινεζική ανταγωνίστριά της BYD και η Ινδία αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία ανάπτυξης σε μια αγορά που είναι σχετικά ανεκμετάλλευτη από τις παγκόσμιες μάρκες, λόγω μιας σειράς προστατευτικών φραγμών.

Ένα δεύτερο εκθεσιακό κέντρο αναμένεται να ανοίξει στο Νέο Δελχί μέχρι τα τέλη Ιουλίου και η Tesla έχει ενισχύσει τις τοπικές προσλήψεις και έχει εξασφαλίσει αποθηκευτικό χώρο.

Οι παραδόσεις αυτοκινήτων στη Βομβάη και το Νέο Δελχί και τις γύρω περιοχές αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το τρίμηνο, δήλωσε η Isabel Fan, διευθύντρια της Tesla για τη Νοτιοανατολική Ασία, σε δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση που παρείχε στο νέο εκθεσιακό χώρο. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία θα δημιουργήσει 16 δίκτυα υπερσυμπιεστών στη Βομβάη, καθώς και στο Δελχί, εκτός από τα κέντρα εξυπηρέτησης μετά την πώληση, πρόσθεσε.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής στην τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, η είσοδος της Tesla στην Ινδία δεν αφορά τόσο την άμεση αύξηση του όγκου πωλήσεων όσο την καταμέτρηση της ζήτησης για τα ηλεκτρικά της οχήματα και την ενίσχυση της εικόνας της μάρκας.

Ενώ το Model Y είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, λίγοι Ινδοί θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα. Η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα παραμένει κάτω από 5% και τα πολυτελή αυτοκίνητα αποτελούν μόλις το 1% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων.

Η Tesla θα ανταγωνιστεί κυρίως γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων όπως η BMW και η Mercedes-Benz, όχι εταιρείες μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων χαμηλού κόστους όπως η Tata Motors, η Mahindra & Mahindra και η MG Motor India.

Η εταιρεία του Μασκ έχει φλερτάρει με την ιδέα της δημιουργίας μιας τοπικής παραγωγικής βάσης - κάτι που η ινδική κυβέρνηση έχει επιδιώξει και που θα μπορούσε να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς εισαγωγής - αλλά μέχρι στιγμής η Tesla δεν έχει δεσμευτεί να το πράξει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.