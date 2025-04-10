Λος Άντζελες: Κλείνει μετά από 77 χρόνια το ελληνικό εστιατόριο Papa Cristo's

Μετά από σχεδόν οκτώ δεκαετίες λειτουργίας, το εμβληματικό ελληνικό εστιατόριο Papa Cristo’s Greek Grill and Market στο Λος Άντζελες κλείνει στις 4 Μαΐου 2025.

Την ανακοίνωση έκανε ο ιδιοκτήτης του, Χρήστος Χρυσοβέργης, γνωστός και ως Chrys Chrys Chrys, ενημερώνοντας το κοινό ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος μήνας λειτουργίας του καταστήματος.

«Ο πατέρας μου, Sam Chrys, άνοιξε τις πόρτες της οικογενειακής μας επιχείρησης τον Οκτώβριο του 1948, και από εκείνη την πρώτη μέρα, ήταν γεμάτη αγάπη, σκληρή δουλειά και την τοπική μας κοινότητα», γράφει ο Chrys στη συγκινητική ανακοίνωση για το κλείσιμο του καταστήματος στο Facebook.

«Η μητέρα μου, Annie Chrys, στάθηκε στο πλευρό του, καθώς έχυσε την καρδιά του για να χτίσει τα θεμέλια αυτού που θα γινόταν ένα πραγματικό ελληνικό ορόσημο στο Λος Άντζελες», προσθέτει.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ευλογημένος που συνέχισε την κληρονομιά του πατέρα του, καθώς η C & K Importing και το Papa Cristo's «εξελίχθηκαν σε ένα μέρος όπου γεύσεις, φιλίες, οικογένειες και αναμνήσεις συναντήθηκαν κάτω από μία στέγη».

«Θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη και ευγνωμοσύνη για την απίστευτη κοινότητα που μας στήριξε για γενιές», αναφέρει, αφήνοντας όμως ένα ανοιχτό παράθυρο στους πελάτες, λέγοντας ότι «μετά από 77 αξέχαστα χρόνια στη γωνία Pico και Normandie, ήρθε η ώρα να κρεμάσω την ποδιά μου και να πούμε αντίο - προς το παρόν».

Λέγοντας «Ευχαριστώ», ο ιδιοκτήτης καταλήγει: «Η ιστορία του Papa Cristo's δεν τελειώνει εδώ - συναρπαστικά πράγματα έρχονται».

Ο ιδιοκτήτης, που πλέον είναι στα 80 του, δήλωσε στο Greek Reporter ότι μία από τις δύο κόρες του μπορεί να θέλει να συνεχίσει να διευθύνει την επιχείρηση μαζί του, αλλά θα πρέπει να βρουν ένα μικρότερο μέρος για να μετακομίσουν, καθώς η καθιερωμένη τους τοποθεσία έχει γίνει πολύ δύσκολη για να τη χειριστεί στην ηλικία του.

Πηγή: skai.gr

