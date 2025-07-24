Η Amazon αντιμετωπίζει δύο ομαδικές αγωγές από επιχειρήσεις λιανικής και καταναλωτές, αξίας έως και 4 δισεκατομμυρίων λιρών (5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για φερόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της, αφού δικαστήριο του Λονδίνου πιστοποίησε την Πέμπτη ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν.

Ο Andreas Stephan, ακαδημαϊκός, κινεί τη μία από τις υποθέσεις για λογαριασμό περισσότερων από 200.000 επιχειρήσεων λιανικής, αξίας έως και 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι η Amazon χειραγωγεί τη λειτουργία «Buy Box» στον ιστότοπό της προς όφελός της και ευνοεί προϊόντα που χρησιμοποιούν τα δικά της κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας και το δίκτυο παράδοσης της Amazon.

Ο συνήγορος των καταναλωτών Robert Hammond, κινεί ξεχωριστά μια υπόθεση αξίας έως και 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών εκ μέρους εκατομμυρίων πελατών της Amazon για παρόμοιες φερόμενες καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα καταστεί σαφές μέσω της νομικής διαδικασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.