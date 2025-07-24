Η ισπανική Deoleo, ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο, προειδοποιεί ότι θα αυξήσει τις τιμές στις ΗΠΑ, εάν πραγματοποιηθεί η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 30% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στην ΕΕ από την 1η Αυγούστου, ενώ η ΕΕ προσπαθεί εδώ και καιρό να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και εξετάζει τις επιλογές της, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής επιβολής αντιμέτρων.

Η Deoleo, η μητρική εταιρεία εμπορικών σημάτων ελαιολάδου, όπως τα Bertolli και Carbonell, ανέφερε στο CNBC ότι τα εμπορικά μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές, ιδίως δεδομένης της περιορισμένης αμερικανικής παραγωγής.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 95% του ελαιολάδου που καταναλώνεται στις ΗΠΑ εισάγεται, οπότε τέτοιες πολιτικές θα επηρεάσουν τις τιμές στα ράφια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deoleo Cristóbal Valdés στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ισπανική εταιρεία δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων της, γεγονός που την καθιστά στρατηγικά σημαντική αγορά.

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς ελαιολάδου προέρχεται από τη Μεσόγειο, με τις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, να είναι μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών.

Η Ισπανία, ειδικότερα, αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.