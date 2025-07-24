Σίντνεϊ Σουίνι: Η σέξι καμπάνια της εκτόξευσε τις μετοχές της American Eagle

Η μετοχή της American Eagle Outfitters σημείωσε σημαντική άνοδο 16% την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη μιας νέας καμπάνιας τζιν με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων ποντάρει στην ηθοποιό των ταινιών "Euphoria" και "The White Lotus" για να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και να επανασυνδεθεί με τους αγοραστές της Gen Z. Όπως φαίνεται, η 27χρονη ηθοποιός τα κατάφερε.

Σε μια καμπάνια με τίτλο "Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans", η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Σουίνι για τη φθινοπωρινή συλλογή τζιν που περιλαμβάνει ένα τζιν μπουφάν περιορισμένης έκδοσης καθώς και ένα "The Sydney Jean".

Η 27χρονη ηθοποιός παρουσίασε μεταξύ άλλων ένα τζιν με φαρδιά μπατζάκια (90$) που σχεδίασε η ίδια, με την ονομασία «The Sydney Jeans», φυσικά, με μια πεταλούδα σχεδιασμένη στην πίσω τσέπη που αντιπροσωπεύει την ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή βία.





Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το 100% της τιμής αγοράς θα δωρηθεί στο Crisis Text Line, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει υποστήριξη ψυχικής υγείας όλο το 24ωρο.

Σε μια άλλη φωτογραφία, η Σουίνι επιδεικνύει τη γυμνασμένη κοιλιά της με το oversized λευκό μπλουζάκι της μάρκας (25$-18$), το οποίο έδεσε κόμπο για έναν «σέξι υπαινιγμό». Στο κάτω μέρος, η ηθοποιός φορά ένα τζιν με διπλή ζώνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.