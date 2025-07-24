Πτώση άνω του 8% σημειώνει η μετοχή της Tesla, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Η Tesla ανακοίνωσε μείωση 16% στα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι πωλήσεις υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και έμειναν και πάλι πίσω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σημειώνει το CNBC.

«Πιθανόν να έχουμε μερικά δύσκολα τρίμηνα. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά θα μπορούσε», δήλωσε ο Ίλον Μασκ.

Τα έσοδα της Tesla από τα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 19,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

