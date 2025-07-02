Ο Τζεφ Μπέζος πούλησε μετοχές της Amazon αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, πούλησε μετοχές αξίας σχεδόν 737 εκατομμυρίων δολαρίων του «γίγαντα» του ηλεκτρονικού εμπορίου στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές την Τρίτη και επικαλείται το Reuters.

Ο Μπέζος, ο οποίος ίδρυσε την Amazon το 1994, είχε πουλήσει επίσης 3,3 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας για 736,7 εκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο, ενώ πέρυσι πούλησε μετοχές αξίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την πώληση, ο Μπέζος θα κατέχει περίπου 905 εκατομμύρια μετοχές της Amazon.

Ο Μπέζος παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες το βράδυ της Παρασκευής, σε μια γαμήλια εκδήλωση γεμάτη αστέρια στη Βενετία. Κατατάσσεται ως ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή περιουσία 234,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

