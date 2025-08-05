Σε συνέχεια της από 28 Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσής της, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ανακοινώνει ότι η 100% ελεγχόμενη θυγατρική της Alpha Holding A.E. («Alpha Holding») ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της FlexFin Ltd, μητρικής εταιρείας κατά 100% της FlexFin ΕΠΕΥ («FlexFin»).

Η FlexFin είναι η πρώτη fintech εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών factoring στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις ρευστότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας της, που προσφέρει ευκολία, ταχύτητα, ευελιξία και διαφάνεια, η FlexFin έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στη χρηματοδότηση ΜμΕ.

Η Alpha Bank προτίθεται να συγχωνεύσει τις δραστηριότητες factoring στην Ελλάδα, που σήμερα υλοποιούνται από την ABC FACTORS και τη FlexFin – και οι δύο 100% θυγατρικές της Alpha Holding – υπό μία ενιαία εταιρική οντότητα, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.

Η ABC FACTORS κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά factoring, παρουσιάζοντας σταθερή και δυναμική ανάπτυξη. Έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 2.200 ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας και έχει διαχειριστεί εμπορικές απαιτήσεις για περισσότερες από 16.000 επιχειρήσεων – αγοραστών ανά την Ελλάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.