«Καμπάνα» 1 εκατ. ευρώ στη Shein από την Ιταλία για «greenwashing»

Η ιταλική αντιμονοπωλιακή αρχή επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ στην κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα Shein για παραπλανητικούς ισχυρισμούς, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

«Η γνωστή μάρκα, που δραστηριοποιείται στους τομείς της «γρήγορης» και της «υπερταχείας μόδας», υιοθέτησε μια παραπλανητική στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ένδυσης της», έγραψε η ιταλική αρχή ανταγωνισμού AGCM σε δελτίο τύπου.

Η Shein προωθεί τη συλλογή της «evoluSHEIN by design» και τη χρήση «πράσινων ινών» ως βιώσιμη πρακτική.

Η AGCM δήλωσε ότι η Infinite Styles Services Co. Ltd., μια εταιρεία που διαχειρίζεται τον ιστότοπο της Shein στην Ευρώπη, έχει κοινοποιήσει ισχυρισμούς που ήταν «σε ορισμένες περιπτώσεις, αόριστοι, γενικοί ή/και υπερβολικά εμφατικοί, και σε άλλες, παραπλανητικοί ή παραλειπόμενοι», σε σχέση με τη συλλογή.

Η ιταλική αρχή ενδεικτικά σημειώνει πως ενδέχεται οι καταναλωτές να παραπλανηθούν και να πιστέψουν ότι η συλλογή είναι «πλήρως ανακυκλώσιμη», κάτι που είναι αναληθές δεδομένων των ινών που χρησιμοποιούνται και των συστημάτων ανακύκλωσης που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή.

«Οι δηλώσεις της Shein σχετικά με την πρόθεσή της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2030 και να φτάσει σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050 παρουσιάζονται... με αόριστο και γενικό τρόπο — και μάλιστα διαψεύδονται από την πραγματική αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Shein το 2023 και το 2024», σημείωσε η AGCM.

Η Shein δήλωσε σε δήλωσή της στο POLITICO ότι «έλαβε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες» και «έχει ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες αναθεώρησης και έχει βελτιώσει τον ιστότοπό μας για να διασφαλίσει ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί είναι σαφείς, συγκεκριμένοι και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς».

Η Ιταλία είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που λαμβάνει μέτρα κατά της Shein, καθώς και η Γαλλία επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία για ψεύτικες εκπτώσεις και «πράσινο ξέπλυμα» τον Ιούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο έθεσε στο στόχαστρο την Shein για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες αφορούν ψεύτικες εκπτώσεις και παραπλανητικούς ισχυρισμούς βιωσιμότητας.

Η Ευρώπη ειδικότερα, εξετάζει τους τελευταίους μήνες πιο προσεκτικά τα εκατομμύρια φθηνά δέματα που εισέρχονται στην ένωση καθημερινά — η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από Κινέζους εμπόρους όπως οι AliExpress, Temu και Shein.

Οι προαναφερθείσες εταιρείες έχουν επίσης ερευνηθεί για πιθανή πώληση παράνομων προϊόντων βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

