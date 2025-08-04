Απώλειες άνω του 3,4% σημειώνει η μετοχή της Berkshire Hathaway Inc. του θρυλικού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ τη Δευτέρα, αφότου ο όμιλος αποκάλυψε ότι προχωρά σε απομείωση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μίας εκ των συμμετοχών του, αλλά και μετά την απόφασή του να μην μην προβεί σε επαναγορές μετοχών.

Η εταιρεία με έδρα την Όμαχα, σε μια σπάνια ανακοίνωσή της το Σάββατο, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα β' τριμήνου της επιβαρύνθηκαν από την απομείωση ύψους 3,8 δισ. δολαρίων της επένδυσής της στην Kraft Heinz Co. Πρόκειται για μια σπάνια απογοήτευση για τον 94χρονο δισεκατομμυριούχο που θεωρείται από τους πιο διορατικούς επενδυτές στον κόσμο.

Η λογιστική αξία του ποσοστού συμμετοχής της Berkshire στον γίγαντα καταναλωτικών αγαθών απομειώθηκε στα 8,4 δισ. δολάρια, από άνω των 17 δισ. δολαρίων στο τέλος του 2017.

Στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, οι μετοχές Κατηγορίας Β της Berkshire σημειώνουν απώλειες άνω του 3,4% στα 456 δολάρια, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο.

Η Kraft Heinz βρίσκεται πίσω από γνωστά brands όπως η Kraft Mac & Cheese, αλλά ο πληθωρισμός και η εντεινόμενη αποστροφή των καταναλωτών για τα συσκευασμένα τρόφιμα έχουν επηρεάσει τα μεγέθη της - με τη μετοχή της να έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% φέτος. Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσχίσει ένα μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της σε μια νέα οντότητα.

Το Σάββατο, η Berkshire ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα προχωρήσει σε επαναγορές μετοχών για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρότι η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 12% από την ανακοίνωση του Μπάφετ τον Μάιο ότι συνταξιοδοτείται μέχρι και το τέλος των συναλλαγών την Παρασκευή.

Ο όμιλος κατέγραψε επίσης πτώση κερδών κατά 3,8%, εν μέρει λόγω των χαμηλότερων κερδών της ασφαλιστικής εταιρείας του.



