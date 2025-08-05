Η Saudi Aramco ανακοίνωσε την Τρίτη πτώση 22% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων.

Ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 22,7 δισ. δολαρίων το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση που έδωσαν 17 αναλυτές για 23,7 δισ. δολάρια, σημειώνει το Reuters.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά και αναμένουμε ότι η ζήτηση πετρελαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα είναι πάνω από δύο εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα υψηλότερη από το πρώτο εξάμηνο», δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Amin Nasser, σε δήλωση που συνόδευε τα αποτελέσματα.

Οι τιμές του αργού παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους, εκτός από μια σύντομη αναζωπύρωση του δεύτερου τριμήνου που προκλήθηκε από τις εντάσεις Ισραήλ-Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δέχονται πιέσεις από τις αβέβαιες προοπτικές της ζήτησης, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τον Απρίλιο με την εφαρμογή των εκτεταμένων δασμών της Ουάσινγκτον. Τα προστατευτικά εμπορικά μέτρα θολώνουν την εικόνα για την ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και το μέλλον του αμερικανικού δολαρίου, στο οποίο εκφράζονται τα περισσότερα εμπορεύματα - συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, αναφέρει το CNBC.

Πηγή: skai.gr

