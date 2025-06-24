Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AstroBank ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η 100% έμμεση θυγατρική της, Alpha Bank Cyprus Ltd, προέβη στη σύναψη της οριστικής Σύμβασης Μεταβίβασης Δραστηριότητας με την AstroBank Public Company Limited, για την εξαγορά κατ’ ουσίαν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και του προσωπικού της τελευταίας.

Το ορόσημο αυτό έπεται της συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων της Συναλλαγής, η οποία ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

Η συναλλαγή, όπως τονίζει η τράπεζα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό στόχο της Alpha Holdings για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά και της χρηματοοικονομικής της θέσης στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με σημαντική αύξηση στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Alpha Holdings κατά περίπου 5%, λαμβανομένων υπόψη των πλήρως ενσωματωμένων συνεργειών που θα παραχθούν, ενώ θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Holdings κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Το τίμημα που θα καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και συγκαταθέσεων, και αναμένεται εντός του δ΄ τριμήνου του 2025.





