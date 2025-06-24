T-Mobile US: Το success story ενός κολοσσού, η «ελληνική επιρροή» της Cosmote Telekom

Αποστολή στο Σιάτλ, Στέλιος Κάνδιας

Ένα ανδρείκελο που θυμίζει αυτά που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές πρόσκρουσης οχημάτων ξαπλωμένο σε ένα τραπέζι. Ένα ολόγραμμα μιας Βρετανίδας που μοιάζει να σε κοιτάζει κατάματα και απαντά στις ερωτήσεις σου «ανθρώπινα», επιδεικνύοντας «προσωπικότητα». Ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων και αντικειμένων μέσα στον χώρο και σε πραγματικό χρόνο μέσω AI, με μεγάλες προοπτικές για την ασφάλεια αλλά και για την εικονική πραγματικότητα ή τα ψηφιακά παιχνίδια. Wearables με τελικό στόχο έναν κόσμο χωρίς κινητά.

Αυτή είναι η «αυλή των (τεχνολογικών) θαυμάτων», η «κιβωτός» της τεχνολογικής γνώσης ενός κολοσσού και των συνεργατών του, οι εγκαταστάσεις του Tech Experience 5G Hub της T-Mobile US στην ήσυχη, καταπράσινη προαστιακή πόλη Μπελβιού του Σιάτλ. Οι μυριάδες πατέντες που έχουν αναρτηθεί στους τοίχους του hub τονίζουν τη σημασία του.

T-Mobile 5G Hub

Αντίθετα με τα κεντρικά γραφεία της T-Mobile που βρίσκονται λίγο πιο μακριά, το «αρχηγείο» της, με δυνατότητα φιλοξενίας 5.000 εργαζομένων, το hub με μια πρώτη ματιά φαίνεται «ταπεινότερο». Τα φαινόμενα, όμως, απατούν.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κυοφορούνται ποικίλες και διαφορετικές τεχνολογίες για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο με λύσεις επόμενης γενιάς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται οποιαδήποτε διαθέσιμη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων 5G, 4G LTE, 3G, Internet of Things και άλλες. Tα next big things στην τεχνολογία είναι εδώ, διαχέοντας αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα και στην Ελλάδα, καθώς η T-Mobile US είναι μέλος του ομίλου TELEKOM όπως η COSMOTE TELEKOM.

T-Mobile 5G Hub

Ο όμιλος TELEKOM

Ο όμιλος TELEKOM ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Είναι μια παγκόσμια εταιρεία με δυναμική παρουσία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Συνολικά δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες και αριθμεί περίπου 200.000 εργαζομένους. Η TELEKOM διαθέτει πάνω από 261 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 22 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Internet και τηλεόρασης για ιδιώτες, ενώ μόνο το 2024, προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ, κυρίως για την ανάπτυξη των υποδομών της σε όλο τον κόσμο.

T-Mobile campus

COSMOTE TELEKOM

Η COSMOTE TELEKOM είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη του ελληνικού δικτύου 5G είναι στο 99%, ενώ η κάλυψη του 5G+ (5G Stand Alone) ξεπερνά το 70%.

Η TELEKOM δραστηριοποιείται δυναμικά στην Ελλάδα, με τον Όμιλο ΟΤΕ να αποτελεί μέλος της από το 2008. Σήμερα, η συνεισφορά του ΟΤΕ στις οικονομικές επιδόσεις της TELEKOM είναι η τρίτη ισχυρότερη διεθνώς, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

Τον Απρίλιο του 2025, η COSMOTE ένωσε τις δυνάμεις της με το σήμα TELEKOM και μαζί δημιούργησαν την εμπορική μάρκα COSMOTE TELEKOM. Με την ένταξή της στο οικοσύστημα του παγκόσμιου brand TELEKOM, η COSMOTE εδραίωσε τη θέση της ως μέλος ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου, με κυρίαρχη παρουσία στην Αμερική και την Ευρώπη, με μεγάλη δύναμη και οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, απέκτησε διεθνές αποτύπωμα, που δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, η TELEKOM προχώρησε σε συνεργασία με το Netflix που διατίθεται και μέσω της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV.

Επιπλέον, οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM θα έχουν σύντομα πρόσβαση στο Perplexity. Το Perplexity είναι μία AI εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός/ΑΙ βοηθός για καθημερινές ανάγκες, όπως μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο, λήψη απαντήσεων σε διάφορες ερωτήσεις, ενώ μπορεί ακόμα να γράφει e-mail και να συνοψίζει ή να μεταφράζει κείμενα.

​ T-Mobile 5G Hub ​

Το success story της T-Mobile US

Η T-Mobile US είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε περίπου μία δεκαετία, κατάφερε να φτάσει κοντά στην κορυφή, χάρη στην τολμηρή της στρατηγική, την πελατοκεντρική φιλοσοφία και την επένδυσή της στην καινοτομία. Σήμερα προσφέρει το μεγαλύτερο και ταχύτερο 5G δίκτυο στη χώρα. Λειτουργεί υπό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand “T” του ομίλου TELEKOM, του οποίου είναι μέλος από το 2001.

Εξυπηρετεί περίπου 130 εκατομμύρια πελάτες. Εκτός από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις, η T-Mobile US παρέχει επίσης λύσεις για σταθερό internet υψηλών ταχυτήτων που βασίζονται στο 5G δίκτυό της (Fixed Wireless Access), ενώ λειτουργεί και ως δίκτυο υποδοχής για διάφορους εικονικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας (MVNOs).

T-Mobile 5G Hub

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας έχει συμβάλει καθοριστικά στην κυρίαρχη εδραίωση του ομίλου TELEKOM. Η T-Mobile US έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις οικονομικές επιδόσεις της TELEKOM συγκριτικά με τις υπόλοιπες εταιρείες (NatCos) του Ομίλου. Σήμερα, το 70% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την Αμερική. Η T-Mobile US έχει αποτελέσει επίσης βασικό μοχλό για την καθιέρωση του brand «T» ως του κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού brand παγκοσμίως, στο ίδιο επίπεδο με κολοσσούς όπως η Apple και η Microsoft.

Η στρατηγική

Καθοριστική για την πορεία της T-Mobile US υπήρξε η στρατηγική "Un-carrier", που παρουσιάστηκε από την εταιρεία το 2013. Πρόκειται μεταξύ άλλων για την κατάργηση των μακροχρόνιων συμβολαίων, την απλοποίηση των προγραμμάτων και την προσφορά δωρεάν περιαγωγής.

Χάρη στη στρατηγική της, η T-Mobile US πέτυχε σημαντική αύξηση πελατών. Μόνο το 2013, η T-Mobile US απέκτησε 4,4 εκατ. νέους πελάτες. Από τότε και για 28 διαδοχικά τρίμηνα, η εταιρεία προσέθετε πάνω από 1 εκατ. νέους πελάτες ανά τρίμηνο - γεγονός που αποτελεί μοναδικό ρεκόρ στον κλάδο.

Ο COO της T-Mobile US Σρίνι Γκόπαλαν

Το 2020, η T-Mobile US ολοκλήρωσε έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια προσπαθειών τη συγχώνευσή της με τον πρώην ανταγωνιστή Sprint Corp., η οποία ανήκε κατά πλειοψηφία στον ιαπωνικό κολοσσό SoftBank. H συγχώνευση έδωσε στην T-Mobile US πρόσβαση στο φάσμα συχνοτήτων μεσαίας ζώνης της Sprint, ιδιαίτερα στο φάσμα των 2,5 GHz, που αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της ραγδαίας εξέλιξής της σε ηγέτιδα δύναμη του 5G στις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίστηκε το 2024, με την εξαγορά των Mint Mobile και Ultra Mobile.

Κεντρικός άξονας για την ανάπτυξη της T-Mobile US είναι το δίκτυό της, το οποίο είναι σήμερα το ταχύτερο και με την μεγαλύτερη κάλυψη χάρη στην τεχνολογία 5G Stand Alone (αυτόνομο 5G που δεν βασίζεται σε 4G δίκτυο για τη λειτουργία του) με την οποία έχει οικοδομηθεί. Αξιοποιώντας το σύγχρονο δίκτυό της, η T-Mobile US προσφέρει υψηλής ταχύτητας σταθερό internet, ειδικά σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές επιλογές ευρυζωνικής πρόσβασης είναι περιορισμένες.

T-Mobile 5G Hub

Καινοτομία στην πράξη

Όσον αφορά το Tech Experience 5G Hub, το κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης της T-Mobile US, ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν τη συνδεσιμότητα 5G και τη δημιουργία λύσεων επόμενης γενιάς.

Σε αντίθεση με ένα τυπικό innovation lab, το 5G Hub λειτουργεί ως ένα ανοιχτό, συνεργατικό εργαστήριο όπου νεοφυείς ή μη επιχειρήσεις, προγραμματιστές και φοιτητές μπορούν να πειραματιστούν απευθείας με την υποδομή δικτύου της T-Mobile. Πρόκειται για έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο, στον οποίο υπάρχουν χώροι δοκιμών νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, διατίθεται πρόσβαση σε δίκτυο 5G, δυνατότητες αξιοποίησης edge computing, network slicing και εγκαταστάσεις ιδιωτικού δικτύου, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί της T-Mobile παρέχουν πλήρη τεχνολογική υποστήριξη.

T-Mobile campus

Στο 5G Hub της T-Mobile, μηχανικοί και συνεργάτες από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως εργάζονται για το μέλλον των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ένας από τους βασικούς τομείς εστίασης είναι τα AI-RAN δίκτυα (Artificial Intelligence - Radio Access Networks) τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση (ML) για να μπορούν να αυτορυθμίζονται, να αυτοβελτιστοποιούνται, να αυτοεπισκευάζονται και να εξελίσσονται με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση.

Ουσιαστικά η ιδέα πίσω από τα δίκτυα AI-RAN είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της AI για να καταστούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πιο έξυπνα, αποδοτικά, ευέλικτα και αυτοματοποιημένα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη γενιά επικοινωνιών, το 6G που πάντως είναι ακόμη μακριά.

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες όπως η NVIDIA, η Google και η OpenAI, η T-Mobile αναβαθμίζει το δίκτυό της και τα εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών.

«Στην Ελλάδα οι ρίζες της εφαρμογής Τ-Mobile»

Μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους στο επιβλητικό αρχηγείο της T-Mobile US, ο Σρίνι Γκόπαλαν, Chief Operating Officer και «εγκέφαλος» του ομίλου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις περαιτέρω προοπτικές της TELEKOM. Έδωσε έμφαση στο παγκόσμιο μέγεθος του ομίλου, ενώ εστίασε και στις σταθερές προτεραιότητες που τον χαρακτηρίζουν, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η τεχνολογική υπεροχή των δικτύων.

T-Mobile 5G Hub

Όπως ανέφερε o κ. Γκόπαλαν, τo μέγεθος και η παγκόσμια διάσταση του ομίλου TELEKOM είναι αυτά που οδηγούν την καινοτομία.

Οι ρίζες της εφαρμογής T-Life είναι στην Ελλάδα τόνισε δε, αναφερόμενος στα στοιχεία που άντλησε από το πρόγραμμα της Cosmote WHAT'S UP. Η πρώτη χώρα που με ενέπνευσε ήταν η Ελλάδα το 2016 με το WHAT'S UP παρατήρησε.

«AI δεν σημαίνει απλώς μείωση κόστους»

Όπως σημείωσε, στην Αμερική υπάρχουν 4 πάροχοι για πληθυσμό 340 εκατομμυρίων, όταν στην Ευρώπη υπάρχουν 127 πάροχοι για μικρότερο πληθυσμό. Kαι εξαιτίας αυτής της πολυδιάσπασης, η δυνατότητα της Ευρώπης για επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία είναι μικρότερη από αυτή της Αμερικής. Γι’ αυτό το μέγεθος και η παγκόσμια κλίμακα της TELEKOM διαδραματίζει τόσο μεγάλο ρόλο, καθώς συνεπάγεται ικανότητα να επενδύεις στην τεχνολογία, ικανότητα να δημιουργείς συνέργειες ανάμεσα σε αγορές, και επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και ταλέντου – όταν μία εταιρεία του ομίλου πρωτοπορεί, μοιράζεται την καινοτομία και με τις υπόλοιπες, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Χάρη στο μέγεθός της, η εταιρεία έχει πρόσβαση σε συνεργασίες με παγκόσμιους κολοσσούς όπως η NVIDIA, η OpenAI και η Google.

Το παγκόσμιo μέγεθος της εταιρείας είναι κρίσιμo, καθώς ειδικά στην κινητή τηλεφωνία οι αλλαγές είναι ραγδαίες και ο ανταγωνισμός σκληρός με τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και το 5G SA.

T-Mobile campus

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Γκόπαλαν σημείωσε ότι, σε αντίθεση με εκείνους που εκλαμβάνουν το ΑΙ απλώς σαν ένα μέσο μείωσης κόστους, ο ίδιος πιστεύει ότι η καρδιά του ΑΙ είναι η αυτοματοποίηση που φέρνει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη πελατοκεντρική εμπειρία. Έφερε ως παράδειγμα προγράμματα AI στην εξυπηρέτηση πελατών μέσα από τα οποία ο call agent γνωρίζει εκ των προτέρων για ποιο λόγο καλεί ο πελάτης, κι έτσι έχει περισσότερο χρόνο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά.

Ο κ. Γκόπαλαν τόνισε ακόμη ότι η T-Mobile US αποτελεί τον μοναδικό πάροχο στις ΗΠΑ που διαθέτει δίκτυο 5G Stand Alone. Όπως επισήμανε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιούν το δίκτυο της T-Mobile US για να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις κρίσεων, έχοντας κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες (Τ-Priority).

T-Mobile 5G Hub

Συνεργασία με SpaceX

Παράλληλα, η T-Mobile συνεργάζεται με τη SpaceX για τη δημιουργία του πρώτου διαστημικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία, συνδυάζει τεχνολογίες δορυφορικής και κινητής τηλεφωνίας για να προσφέρει κάλυψη σε περιοχές όπου δεν υπήρχε προηγουμένως δυνατότητα.

Αυτό σημαίνει ότι το (συμβατό) κινητό σας μπορεί να συνδεθεί απευθείας με δορυφόρους Starlink για αποστολή και λήψη μηνυμάτων, ακόμη και σε περιοχές χωρίς επίγειους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πάνω από 600 δορυφόροι καλύπτουν δυσπρόσιτες περιοχές των ΗΠΑ χωρίς συμβατικό σήμα.

Έως στιγμής υποστηρίζεται αποστολή και λήψη SMS, ενώ σύντομα θα επεκταθεί σε MMS, δεδομένα και φωνητικές κλήσεις.

T-Mobile campus

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.