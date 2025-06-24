Συνεργασία Jinko - METLEN στην αποθήκευση ενέργειας

Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των έργων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας υπέγραψαν χθες στην Αθήνα η Jinko και η METLEN, με στόχο την ανάπτυξη έργων συνολικού μεγέθους άνω των 3GWh στη Χιλή και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αφετηρία της συνεργασίας αποτελεί έργο 1,6 GWh στη Χιλή, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2025 όπου η Jinko ESS προμηθεύει τα καινοτόμα συστήματα "G2 Utility".

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Jinko ESS, κ. Fangkai Zhou, και ο Executive Director της M Renewables της METLEN, Νίκο Παπαπέτρου.

«Οι αποδεδειγμένες δυνατότητες της METLEN στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, σε συνδυασμό με την τεχνολογική καινοτομία της Jinko ESS, δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για τους διαχειριστές δικτύου», δήλωσε ο κ. Zhou, CEO της Jinko ESS. «Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού, επιταχύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε στρατηγικές αγορές».

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της M Renewables, δήλωσε: «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Jinko ESS, συνδυάζουμε την καινοτομία στην τεχνολογία αποθήκευσης με την τεχνογνωσία μας για την ανάπτυξη ανθεκτικών ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας. Η METLEN είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πράσινη ενέργεια, με συνολικό χαρτοφυλάκιο 12,7 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, εκ των οποίων τα 2,6 GW αφορούν έργα αποθήκευσης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης».

