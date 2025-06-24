Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 476 ζημιές.

Το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές εκτιμάται συνολικά σε €7,2 εκατ.

Από αυτές, 341 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €6,9 εκατ.), 134 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €232 χιλ.) και 1 ζημιά τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση €40 χιλ.).

Η έρευνα της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

Πληροφορίες για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ στο Nat Cat Monitor.

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ, σχολίασε: «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οι φυσικές καταστροφές αποτελούν μια νέα κανονικότητα. Η συνεχής εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων, όπως αυτό που έπληξε τη χώρα στα τέλη Μαρτίου, αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών και της κοινωνίας συνολικά. Η ασφαλιστική αγορά επιτελεί με συνέπεια και ταχύτητα τον ρόλο της, αποζημιώνοντας τους ασφαλισμένους που υπέστησαν ζημιές».

Πηγή: skai.gr

