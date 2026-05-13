Alibaba: «Βουτιά» 84% της κερδοφορίας από την κύρια δραστηριότητα το δ΄ τρίμηνο

Κατακόρυφη πτώση κατέγραψε η κερδοφορία της Alibaba από την κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα στο δ' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, εν μέσω των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA), ύψους 5,1 δισ. γουάν (750,9 εκατ. δολαρίων. Ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός δείκτης δεν περιλαμβάνει έκτακτα κέρδη ή ζημίες, ώστε να αποτυπώνει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρείας.

Η Alibaba πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ημιαγωγών για τεχνητή νοημοσύνη, σε κέντρα δεδομένων και στην ανάπτυξη της δικής της οικογένειας μοντέλων AI, υπό την επωνυμία Qwen.

Φέτος μάλιστα παρουσίασε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εστιασμένη στις επιχειρήσεις, η οποία συντονίζει πολλούς πράκτορες AI για τη διεκπεραίωση σύνθετων εργασιών, όπως η επεξεργασία εγγράφων, η απομαγνητοφώνηση συσκέψεων και η εκτέλεση ερευνών.

Παρότι οι επενδύσεις απέδωσαν στο cloud computing, με τον συγκεκριμένο τομέα να αποτελεί φωτεινό σημείο για την Alibaba χάρη στη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, οι επενδυτές προβληματίζονται για τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της εταιρείας στο λεγόμενο γρήγορο ή άμεσο εμπόριο.

Τα προσαρμοσμένα EBITA του κινεζικού βραχίονα ηλεκτρονικού εμπορίου του τεχνολογικού κολοσσού μειώθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, λόγω αυτών των επενδύσεων, παρότι τα έσοδα από τη διαχείριση πελατών -τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή εσόδων του- αυξήθηκαν κατά 1%.

Ωστόσο, η Alibaba καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη από τις επενδύσεις αυτές, με τα έσοδα από το γρήγορο εμπόριο να αυξάνονται κατά 57% σε ετήσια βάση.

Cloud computing και AI έσωσαν το τρίμηνο

Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα της Alibaba για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου κατέγραψαν αύξηση 3% και ανήλθαν στα 243,38 δισ. γουάν (35,84 δισ. δολάρια), χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των τομέων cloud computing και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα συνολικά έσοδα του κινεζικού κολοσσού, ωστόσο, διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών, καθώς η διεθνής δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου υστέρησε. Οι αναλυτές, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της LSEG, περίμεναν συνολικά έσοδα 247,22 δισ. γουάν.

Στο Cloud Intelligence Group, όπως προαναφέρθηκε, τα έσοδα της Alibaba εκτινάχθηκαν κατά 38% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθαν στα 41,63 δισ. γουάν (6,13 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις για 41,27 δισ. γουάν.

Στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρά την υστέρηση σε διεθνές επίπεδο, ο κινεζικός βραχίονας της εταιρείας ξεπέρασε τις προσδοκίες, γράφοντας έσοδα 122,22 δισ. γουάν, έναντι εκτιμήσεων για 119,85 δισ. γουάν, καθώς οι νέες επιδοτήσεις από τις τοπικές κυβερνήσεις ενθάρρυναν τους καταναλωτές να αλλάξουν πολλά ηλεκτρονικά είδη.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παραμένει πάντως εύθραυστη εδώ και χρόνια, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά ακινήτων, ενώ η αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος ζωής.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού κολοσσού σχεδόν διπλασιάστηκαν, στα 25,5 δισ. γουάν, χάρη εν μέρει στα κέρδη από επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους.

Πηγή: skai.gr

