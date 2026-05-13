Στο 1 ευρώ φαίνεται να κλειδώνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Trastor βάσει των εντολών που έχουν ληφθεί έως σήμερα σε σχέση με τη συνδυασμένη προσφορά, υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Οι διαχειριστές της Συνδυασμένης Προσφοράς, σύμφωνα με την εισηγμένη, έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τον αριθμό των νέων μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην εν λόγω τιμή.

Η τελική τιμή διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.

Η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Η Διεθνής Προσφορά πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο (11 Μαΐου 2026 - 13 Μαΐου 2026). Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

