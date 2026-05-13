Στην επί τα βελτίω αναθεώρηση των αξιολογήσεων καταθέσεων τριών ελληνικών και δύο κυπριακών τραπεζών προχώρησε ο οίκος Fitch Ratings, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Μαΐου 2026 για τα επικαιροποιημένα Κριτήρια Αξιολόγησης Τραπεζών.

Οι βασικές αλλαγές στα επικαιροποιημένα κριτήρια, όπως σημειώνει ο οίκος, αφορούν τράπεζες σε δικαιοδοσίες με ανεπτυγμένα καθεστώτα εξυγίανσης, με το χρέος εξυγίανσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να εξαιρείται πλέον από την υποχρέωση αναφοράς για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη (IDR) και μεγαλύτερη διαφοροποίηση βαθμίδων για τις αξιολογήσεις καταθέσεων, το μη εξασφαλισμένο χρέος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το χρέος εξυγίανσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και για τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλόμενων παραγώνων (DCRs).

Ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση των αξιολογήσεων καταθέσεων των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών αποτυπώνει την αναθεωρημένη άποψή της για την αυξημένη προστασία των καταθετών λόγω της προτίμησης των καταθετών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και των επιμέρους απαιτήσεων αποθέματος εξυγίανσης των τραπεζών και των εφαρμοστέων στρατηγικών εξυγίανσης.

Πιο αναλυτικά:

Eurobank

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι δύο βαθμίδες πάνω από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας -Viability Rating, VR- «bbb-».

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι η χαμηλότερη από τις δύο επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB+», καθώς η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Εθνική Τράπεζα

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκαν επίσης σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι δύο βαθμίδες πάνω από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας «bbb-».

Και στην περίπτωση της Εθνικής, η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι η χαμηλότερη από τις δύο επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB+», καθώς η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Fitch προχώρησε σε ανάλογη αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, ήτοι σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι επίσης δύο βαθμίδες πάνω από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας «bbb-».

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων και για την Πειραιώς είναι η χαμηλότερη από τις δύο επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB+», καθώς η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων, σύμφωνα με τον οίκο.

Eurobank Limited

Όσον αφορά τη Eurobank Limited, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της τράπεζας σε «A-» από «BBB+» και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι δύο βαθμίδες πάνω από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας «bbb».

Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι η χαμηλότερη από τις δύο επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «A-», καθώς -όπως σημειώνεται- η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Τράπεζα Κύπρου

Τέλος, ο οίκος αναβάθμισε επίσης τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Bank of Cyprus Public Company Limited σε «A-» από «BBB+» και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων επιβεβαιώθηκε στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι δύο βαθμίδες πάνω από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας «bbb».

Και στην περίπτωση της Bank of Cyprus, η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων είναι η χαμηλότερη από τις δύο επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «A-», καθώς η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.



