Ένα κομβικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ιράκ και Συρίας επαναλειτούργησε στις 20 Απριλίου για πρώτη φορά μετά από πάνω από μία δεκαετία, με τους αξιωματούχους να υπογραμμίζουν τις δυνατότητές του για το εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου. Η Συρία χαρακτήρισε το πέρασμα ως μια ασφαλή χερσαία οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου και ως εναλλακτική λύση στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου με το Ιράν.

Το πέρασμα, γνωστό ως Rabia στο Ιράκ και Yarubiyah στη Συρία, είχε κλείσει μετά την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011. Στη συνέχεια, το 2014, μαχητές της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» κατέλαβαν την περιοχή. Αργότερα, ιρακινές κουρδικές δυνάμεις την ανακατέλαβαν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA της Συρίας μετέδωσε ότι Σύροι και Ιρακινοί αξιωματούχοι στο σημείο συζήτησαν τρόπους για τη βελτίωση του συντονισμού και τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης και του εμπορίου, «σε ευθυγράμμιση με τα κοινά συμφέροντα».

Η Νάντια αλ-Τζουμπούρι, μέλος του επαρχιακού συμβουλίου της Νινευή στο Ιράκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής ότι η επαναλειτουργία θα επιτρέψει τις «εμπορικές συναλλαγές και τη μεταφορά πετρελαίου προς αυτή τη μεγάλη πύλη».

Το Ιράκ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το πετρέλαιο για περίπου το 90% του προϋπολογισμού του, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του εξάγεται μέσω του Ορμούζ, της στενής εισόδου του Περσικού Κόλπου και ενός κρίσιμου σημείου διέλευσης, από το οποίο ρέει κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.



