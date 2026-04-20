Νετανιάχου για τον αδελφό του Γιόνι: «Μου λείπεις - Βλέπω κάθε στρατιώτη που στέλνω στο Ιράν σαν τον αδελφό μου»

«Η θυσία του Γιόνι με ώθησε μπροστά, στη δημόσια δράση», έγραψε ο Νετανιάχου για τον αδερφό του που σκοτώθηκε το 1976

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στον αδελφό του Γιονατάν (Γιόνι) Νετανιάχου, που σκοτώθηκε στην επιχείρηση Έντεμπε το 1976, συνδέοντας την προσωπική του απώλεια με τις σημερινές πολεμικές εξελίξεις.

«Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε αυτές τις ημέρες υπαρξιακού πολέμου, όταν στέλνω τους στρατιώτες μας στη μάχη και τους πιλότους μας στο Ιράν, βλέπω τον καθένα και την καθεμία από αυτούς σαν να ήταν ο αδελφός μου» έγραψε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας «θυμάμαι τους γονείς μου και σκέφτομαι τους δικούς τους γονείς».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού:


Ο Γιόνι ήταν ο υπέροχος αδελφός μου.

Ήταν το Βόρειο Αστέρι μου, που με βοηθούσε να βρίσκω τον δρόμο μου στις στροφές της ζωής.

Αποτελούσε για μένα και για τον αδελφό μου Ίντο παράδειγμα προς μίμηση και μας προσέφερε στήριξη και καθοδήγηση σε πολλές κρίσιμες στιγμές.

Ήδη από μικρή ηλικία διέθετε έναν σπάνιο συνδυασμό εσωτερικής γαλήνης, αποφασιστικότητας και ξεκάθαρης αίσθησης αποστολής.

Ήξερε πάντα πού πηγαίνει και τι απαιτείται από αυτόν.

Σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, το κράτος του Ισραήλ αγωνίζεται για την ίδια του την επιβίωση.

Όσο ο Γιόνι ήταν στη ζωή, ήμουν βέβαιος ότι θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, στην ηγεσία, στο σημείο όπου θα συνέβαλλε στη διασφάλιση του μέλλοντός του.

Όταν έμαθα ότι ο Γιόνι έπεσε στην «Επιχείρηση Γιονάταν» για την απελευθέρωση των ομήρων μας, ένιωσα ότι η ζωή μου έφτασε στο τέλος της.

Δεν ήταν μόνο η απώλεια ενός αγαπημένου αδελφού.

Ήταν η απώλεια ενός στηρίγματος.

Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα συνέρθω ποτέ.

Όμως με τον χρόνο κατάλαβα ότι η κληρονομιά του Γιόνι δεν τελείωσε με την πτώση του.

Αντιθέτως.

Γενιές νέων διάβασαν το βιβλίο με τις επιστολές του, γενιές μαχητών άντλησαν έμπνευση από τις αξίες του.

Ο Γιόνι δεν άφησε πίσω του μόνο τη μνήμη της ανδρείας.

Μας άφησε έναν δρόμο.

Μέσα από το βάθος της θλίψης γεννήθηκε μέσα μου ένα βαθύ αίσθημα αποστολής.

Η θυσία του Γιόνι με ώθησε προς τη δημόσια δράση.

Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε αυτές τις ημέρες υπαρξιακού πολέμου, όταν στέλνω τους στρατιώτες μας στη μάχη και τους πιλότους μας στο Ιράν, βλέπω τον καθένα και την καθεμία από αυτούς σαν να ήταν ο αδελφός μου.

Θυμάμαι τους γονείς μου και σκέφτομαι τους δικούς τους γονείς.

Ξέρω τι διακυβεύεται.

Ξέρω τι σημαίνει κάθε απόφαση.

Προστατεύω τους μαχητές μας και εκείνοι προστατεύουν εμάς.

Μου λείπεις, Γιόνι, αγαπημένε μου αδελφέ.

Μου λείπεις πάρα πολύ.
 

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου αδερφός Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
