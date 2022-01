Συναγερμός έχει σημάνει στο Άμπου Ντάμπι μετά από επίθεση με drones σε τρία τάνκερ με πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η Washington Post, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός. Ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβαν σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο Guardian μεταδίδει ότι ξέσπασε επίσης φωτιά σε προέκταση του διεθνούς αεροδρομίου του Άμπου Ντάμπι που ακόμη βρίσκεται υπό κατασκευή.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή Μουσάφαχ.

Footage from 4 hours ago in #AbuDhabi, #UAE from Snapchat shows a large plume of smoke rising from the area near the reported attack. Footage was taken from https://t.co/TX9XEzHluv pic.twitter.com/9mWdgXRUMW