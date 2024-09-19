Το λεοπάρ print είναι η τάση που πρέπει να ενσωματώσουν στα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Πώς θα τα συνδυάσουν και τι εικόνες θα φέρουν στην πασαρέλα; Θα ακολουθήσουν τις ασφαλείς και δοκιμασμένες επιλογές ή θα κινηθούν πιο τολμηρά;
Ξεκινώντας από τα παρασκήνια, η χθεσινή κίνηση της Έλλης να αφαιρέσει βαθμό από τη Σοφία αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης! Υπάρχει στρατηγική; Μήπως όλα γίνονται με στόχο τα 2.500 ευρώ της διαγωνιστικής εβδομάδας;
Περνώντας στο πλατό, ο Στέλιος Κουδουνάρης φαίνεται να έχει κάποιες «μαγικές δυνάμεις» που αφαιρούν από το look της Κατερίνας Πεφτίτση το στοιχείο που δεν του αρέσει!
Η Μαρία διαμαρτύρεται πως άλλο λένε οι διαγωνιζόμενες μπροστά της και άλλο δείχνουν στις βαθμολογίες απέναντί της.
Η νικήτρια της ημέρας αποφασίζει να κινηθεί στρατηγικά! Από ποια fashionista θα αφαιρέσει βαθμό;
