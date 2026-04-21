Η Αλίσια Βικάντερ μίλησε σε νέα της συνέντευξη για την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, Μάικλ Φασμπέντερ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της οικογενειακής τους ζωής.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2017 σε μια ιδιωτική τελετή στην Ίμπιζα, γνωρίστηκε το 2014 στα γυρίσματα της ταινίας «The Light Between Oceans». Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον πρώτο το 2021 και τον δεύτερο στις αρχές του 2024.

Αν και η οικογένεια έχει ως βάση της τη Λισαβόνα, η καθημερινότητά τους κάθε άλλο παρά σταθερή είναι. Η Αλίσια Βικάντερ αποκάλυψε ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, μετακινούνται συνεχώς μεταξύ Πορτογαλίας, Λονδίνου, Ιταλίας και Γαλλίας. «Έχουμε γίνει λίγο νομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τα απαιτητικά γυρίσματα δεν τους επιτρέπουν να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, το ζευγάρι έχει βρει έναν τρόπο να ισορροπεί καριέρα και οικογένεια: φροντίζουν να μην δουλεύουν ταυτόχρονα, ώστε ένας από τους δύο να βρίσκεται πάντα στο σπίτι με τα παιδιά τους, ηλικίας περίπου πέντε και δύο ετών.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη: «Υπάρχουν μέρες που φεύγεις πριν ξυπνήσουν τα παιδιά και επιστρέφεις, αφού έχουν κοιμηθεί. Το γεγονός ότι ένας γονιός είναι πάντα εκεί βοηθάει, αλλά το αίσθημα ενοχής υπάρχει συνεχώς».

Η οικογένεια έχει επιλέξει να ζει στη Λισαβόνα, μια πόλη που φαίνεται να ταιριάζει στον τρόπο ζωής τους. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, ο Μάικλ Φασμπέντερ ήθελε να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα για να κάνει σερφ, ενώ τα Σαββατοκύριακα τα περνούν συχνά στην παραλία με τα παιδιά τους.

Η Αλίσια Βικάντερ μίλησε, επίσης, ανοιχτά για το πώς η μητρότητα την έχει αλλάξει. Αν και στο παρελθόν ένιωθε φόβο στην ιδέα να αποκτήσει παιδιά, σήμερα δηλώνει πιο σίγουρη και πιο επιεικής με τον εαυτό της. «Δεν ήμουν ιδιαίτερα “μητρική” πριν αποκτήσω παιδιά. Μετά το δεύτερο παιδί ένιωσα ότι αρχίζω να καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν πιο δύσκολη για την ίδια, τονίζοντας πόσο απαιτητική είναι σωματικά η διαδικασία. «Είναι σαν μαραθώνιος. Χρειάζεται δύναμη και αντοχή», ανέφερε, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει αυτή την εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

