Χάιντι Κλουμ: Η αποκαλυπτική της εμφάνιση που έγινε «viral» - Αέρινη και γυμνόστηθη…

Η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», στη Νέα Υόρκη.

Η 52χρονη Γερμανίδα καλλονή εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή τιρκουάζ δημιουργία, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Με ιδιαίτερα τολμηρή διάθεση, επέλεξε να μην φορέσει στηθόδεσμο, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και ποζάροντας με αυτοπεποίθηση μπροστά στους φωτογράφους.

Η εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της. Στο ντοκιμαντέρ της «On and Off the Catwalk», αναφέρθηκε στην εμμηνόπαυση, εξηγώντας πως έχει επηρεάσει τη σιλουέτα της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα της, με ορισμένους να υποθέτουν ακόμη και ότι είναι έγκυος: «Δεν είμαι έγκυος. Απλώς έχω πάρει λίγο βάρος. Είναι η εμμηνόπαυση».

Η εκπομπή παρακολουθεί παράλληλα και τη συνεργασία της με την κόρη της, Λένι Κλουμ, η οποία ακολουθεί τα βήματά της στον χώρο της μόδας. Οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις, όπως το 2022, όταν μητέρα και κόρη συμμετείχαν σε καμπάνια εσωρούχων για την Intimissimi.

Η κριτική ήταν τόσο έντονη, που η Χάιντι απενεργοποίησε τα σχόλια στο Instagram το 2023. Ωστόσο, οι δυο τους επέστρεψαν πρόσφατα με νέα καμπάνια, δείχνοντας ότι δεν επηρεάζονται από τις αντιδράσεις.

