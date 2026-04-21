Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Το συγκινητικό μήνυμά της μετά τις φήμες για νοσηλεία

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ προέβη σε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόσφατη νοσηλεία της. Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός το 2021 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Σας ευχαριστώ για την έκρηξη αγάπης και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερή πραγματικότητα για μένα, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι όλο και πιο δυνατή και καλύτερα, κάθε μέρα», έγραψε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Married... with Children» στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram προσθέτοντας: «Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά θα επιστρέψω σύντομα με περισσότερα να πω».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με ένα στιγμιότυπο που δείχνει μια λευκή κούπα καφέ τοποθετημένη πάνω στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο με τίτλο «You With the Sad Eyes» το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου. Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ φέρεται να νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, χωρίς, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα, όπως αστάθεια στα πόδια και μούδιασμα, επτά χρόνια πριν από την επίσημη διάγνωση. Eκτός από την κυκλοφορία του βιβλίου της συμπαρουσιάζει το podcast «MeSsy» με τη φίλη της και πρωταγωνίστρια των «Sopranos», Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η οποία πάσχει επίσης από τη νόσο.

Τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Next in MS», διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω της οποίας άτομα με τη συγκεκριμένη διάγνωση μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, σύμφωνα με το «People».

Πηγή: skai.gr

