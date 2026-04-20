Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί, μετά από πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο στο Winston-Salem της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ήταν ένα προκαθορισμένο ραντεβού στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετοί νεαροί και κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να αρχίσουν να πυροβολούν το ένα το άλλο.

Όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο πάρκο Leinbach, στην κοντά στο γυμνάσιο Jefferson, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Winston-Salem, ενώ τα σχολεία της περιοχής δεν τελούν υπό αποκλεισμό και τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά.

«Λόγω του αριθμού των εμπλεκομένων, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διακριβωθεί η κατάσταση όλων. Αυτή τη στιγμή, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό είναι ανήλικοι», δήλωσαν οι αρχές.



Πηγή: skai.gr

