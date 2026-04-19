Μακελειό με τουλάχιστον 8 παιδιά να χάνουν τη ζωή τους σημειώθηκε την Κυριακή στο Shreveport της Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 15 ετών.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο δράστης εντοπίστηκε και έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 10 άτομα, τα οκτώ εκ των οποίων κατέληξαν.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τρομοκρατικό κτύπημα, αλλά για οικογενειακή τραγωδία. Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα ήταν «απόγονοι» του δράστη.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση, ίσως η χειρότερη τραγική κατάσταση που είχαμε ποτέ στο Σρέβεπορτ», πρόσθεσε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολλές τοποθεσίες στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων δύο κατοικιών στο ίδιο τετράγωνο και μιας τρίτης σε άλλο σημείο της γειτονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.