Μετανάστες στην Ισπανία άρχισαν από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη νομιμοποίηση τους, μετά την έναρξη του προγράμματος μαζικής νομιμοποίησης από τη χώρα της Ιβηρικής, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στη χώρα χωρίς άδεια.

Η προσέγγιση της Ισπανίας διαφέρει σημαντικά από τις επικρατούσες τάσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πολλές κυβερνήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τις αφίξεις και να εντείνουν τις απελάσεις. Η ισπανική κυβέρνηση υπερασπίστηκε το μέτρο ως οικονομικό, το οποίο υποστηρίζεται από επιχειρηματίες και συνδικάτα.

Λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η Ισπανία χρειάζεται περισσότερους εργαζόμενους για να διατηρήσει την αναπτυσσόμενη οικονομία της, να πληρώσει φόρους και να συνεισφέρει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα αμνηστίας ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και οριστικοποιήθηκε αυτόν τον μήνα. Προσφέρει στους μετανάστες χωρίς νόμιμο καθεστώς μια άδεια διαμονής ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε μήνες διαμονής στη χώρα και διαθέτουν καθαρό ποινικό μητρώο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στα τέλη Ιουνίου.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, εκπροσωπώντας μια προοδευτική γραμμή, χαρακτήρισε το μέτρο «πράξη δικαιοσύνης και αναγκαιότητα», υποστηρίζοντας ότι όσοι ζουν και εργάζονται ήδη στην Ισπανία θα πρέπει «να το κάνουν υπό ίσους όρους» και να πληρώνουν φόρους.

Έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το σύντομο χρονικό περιθώριο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, που η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι αφορά 500.000 μετανάστες, ενώ το ισπανικό think tank Funcas κάνει λόγο για περίπου 840.000 ανθρώπους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πάνω από 370 ταχυδρομεία άνοιξαν τις πόρτες τους για τους αιτούντες, ενώ η κυβέρνηση ανέφερε ότι μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις σε 60 γραφεία κοινωνικής ασφάλισης και σε ορισμένα γραφεία μετανάστευσης. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή.

Οι αιτούντες στα ταχυδρομεία της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης περιέγραψαν μια διαδικασία χωρίς προβλήματα, αν και ορισμένοι επέκριναν τους μεγάλους χρόνους αναμονής, ακόμη και με ραντεβού.

«Είναι αρκετά απλό, αφού έκλεισα ραντεβού online και μου δόθηκε για σήμερα το πρωί», δήλωσε η Nubia Rivas, μια 47χρονη μετανάστρια από τη Βενεζουέλα, η οποία κατέθεσε την αίτησή της σε ταχυδρομείο στο κέντρο της Μαδρίτης. «Η διαδικασία εδώ είναι λίγο αργή, αλλά ρολάρει».

Η Johana Moreno, μετανάστρια από τη Βενεζουέλα, βρέθηκε σε ταχυδρομείο στο κέντρο της Μαδρίτης με τον σύζυγό της. Είπε ότι ήταν αρχειοθέτης στη Βενεζουέλα, αλλά τώρα εργάζεται καθαρίζοντας σπίτια.

«Είναι αυτό που θέλουμε», είπε η Moreno για τη νομιμοποίηση της κατάστασής της. «Να είμαστε καλά, να δουλεύουμε, να προσφέρουμε, όλα αυτά. Να πληρώνουμε τους φόρους μας. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε δικαιώματα, αλλά θα έχουμε και υποχρεώσεις».

Το κοινωνικό πλαίσιο

Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός της Ισπανίας έχει αυξηθεί σημαντικά, περιλαμβάνοντας περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους που γεννήθηκαν εκτός της χώρας, δηλαδή ένας στους πέντε κατοίκους. Πολλοί προέρχονται από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα και το Μαρόκο, έχοντας εγκαταλείψει τη φτώχεια, τη βία ή την πολιτική αστάθεια.

Πολλοί μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και αφρικανικές χώρες εργάζονται σε βασικούς τομείς της ισπανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, του τουρισμού και του τομέα των υπηρεσιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.