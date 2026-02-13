Λογαριασμός
Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με όπλο στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε κοιτώνα του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί. Επικράτησε απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ ο δράστης παραμένει άγνωστος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με το Reuters.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», πρόσθετε η ανάρτηση.

