Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 21:15 τοπική ώρα σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, προκαλώντας την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πανεπιστημιούπολη για πολλές ώρες.

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί περαιτέρω λεπτομέρειες ή η κατάσταση του δράστη, ο οποίος ενδέχεται να παραμένει ασύλληπτος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

We just arrived to @SCSTATE1896 where the university has confirmed that SLED is investigating a shooting on campus at Hugine Suites.



2 dead, at least one hurt, according to SC State.



Campus has been on lockdown since 9:15p. Updates to come @wis10. pic.twitter.com/i0BMuYI8a0 February 13, 2026

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με το Reuters.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», πρόσθετε η ανάρτηση.

