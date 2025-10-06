Η δεκαετία των ανατροπών: ειρήνη, πόλεμος, αντίσταση

Μετά τον πόλεμο του 1973, η σύγκρουση περνά σε νέα καμπή.

Το 1978, στη Συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ, η Αίγυπτος γίνεται το πρώτο αραβικό κράτος που αναγνωρίζει το Ισραήλ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική αλλά αμφιλεγόμενη ειρήνη.

Την ίδια περίοδο, η PLO με τον Γιάσερ Αραφάτ αποκτά διεθνές κύρος, ενώ ο Λίβανος μετατρέπεται σε νέο πεδίο πολέμου με αποκορύφωμα την ισραηλινή εισβολή του 1982.

Η πρώτη Ιντιφάντα στα τέλη της δεκαετίας συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη, και η Χαμάς εμφανίζεται για να αναδιαμορφώσει την παλαιστινιακή αντίσταση, προετοιμάζοντας το έδαφος για το Όσλο.

Για να κατανοήσουμε τα γεγονότα, συνομιλούμε με τον Σωτήρη Ρούσσο, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και τον Σωτήρη Λίβα, Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Οι ηχογραφήσεις της σειράς έγιναν από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2023, αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο Ισραήλ.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου