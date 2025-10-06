Οι Ρίζες του Μεσανατολικού: ο Σιωνισμός και η αφύπνιση των Αράβων

Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών συγκρούσεων είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η πολιτική, η θρησκεία και ο εθνικισμός συνδέονται άρρηκτα με τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή.

Πρόκειται για μια διαμάχη που δεν αφορά μόνο δύο λαούς, αλλά έχει καθορίσει την πολιτική της Μέσης Ανατολής για περισσότερο από έναν αιώνα.

Στο πρώτο podcast της σειράς, με τη βοήθεια του κ. Σωτήρη Ρούσσου, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιστρέφουμε στα τέλη του 19ου αιώνα: στη γέννηση του σιωνιστικού κινήματος, στη διαμόρφωση της αραβικής εθνικής ταυτότητας και στις πρώτες εβραϊκές εγκαταστάσεις στην Παλαιστίνη, καθώς και στις αντιφατικές δεσμεύσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που έθεσαν τις βάσεις μιας σύγκρουσης με διαρκή αντίκτυπο μέχρι σήμερα.

Οι ηχογραφήσεις της σειράς έγιναν από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2023, αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο Ισραήλ.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υπεύθυνη Περιεχομένου – Παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου